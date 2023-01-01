Осиротіли четверо дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Кузьмюка

У Турійській громаді на Волині із військовим почестями провели в останню путьПро це повідомляють у Турійській громада.Ще 25 лютого, на другий день, повномасштабної війни росії проти України. Ігор Кузьмюк із іншими земляками прибув до пункту збору, аби стати на захист країни. Таке доленосне рішення було зроблене в день його народження – 47-річчя.«А 5 червня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу Ігор загинув. Останні бої разом із побратимами він вів під Бахмутом на Донеччині – одному з найважчих напрямків. Осиротіло двоє донечок та двоє синів Ігоря, у скорботі – дружина і брати, гірко на душі земляків, невимовно боляче у серцях побратимів», - йдеться у повідомленні.Віддати останню шану Захиснику Турійщина змогла лише через довгих шістнадцять місяців.З військовими почестями загиблого воїна провели в останню земну дорогу. За його душу піднеслася спільна молитва, на його честь прозвучав Державний Гімн і військовий салют.