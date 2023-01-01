У скількох навчальних закладах Волині встановлені «тривожні кнопки»

У скількох навчальних закладах Волині встановлені «тривожні кнопки»
У 518-ти закладах освіти області встановлені «тривожні кнопки» для виклику служби охорони.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

На Волині продовжується процес обладнання навчальних закладів тривожними сигналізаціями. Це потрібно, аби максимально захистити дітей та студентів в освітніх установах в умовах воєнного стану.

Зокрема, «тривожні кнопки» встановлені у 188-ми садочках, 297-ми закладах загальної середньої освіти, 11-ти закладах професійно-технічної освіти, у шести вишах та 16-ти інших освітній установах.

"Зазначу, що рішення про облаштування таких кнопок навчальні заклади приймають самостійно", - наголосив Погуляйко.

Нагадаємо, що на Волині провели активну підготовку до опалювального сезону. Усі постачальники тепла розпочнуть свою роботу, коли вулична температура не буде перевищувати +8°С упродовж трьох діб.

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Теги: Волинь, школи, тривожні кнопки
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