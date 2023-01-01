Зупинилося серце головного архітектора міста на Волині

Обірвалося життя головного архітектора Горохівської громади на ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.Всю свою трудову діяльність Микола Стопачинський присвятив галузі архітектури та містобудування. Працював на посаді головного архітектора району та громади.«Відповідальний, зосереджений, товариський, надійний порадник, справжній професіонал своєї справи – таким пам’ятатимемо його завжди! Передчасна смерть Миколи Стопачинського – це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег. Поділяємо Ваш біль та горе, висловлюємо щирі співчуття. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне», - зазначили в міськраді.Чин похорону відбудеться 13 жовтня 2023 року о 10:00.