Зупинилося серце головного архітектора міста на Волині

Зупинилося серце головного архітектора міста на Волині
Обірвалося життя головного архітектора Горохівської громади на Волині Миколи Стопачинського.

Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.

Всю свою трудову діяльність Микола Стопачинський присвятив галузі архітектури та містобудування. Працював на посаді головного архітектора району та громади.

«Відповідальний, зосереджений, товариський, надійний порадник, справжній професіонал своєї справи – таким пам’ятатимемо його завжди! Передчасна смерть Миколи Стопачинського – це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег. Поділяємо Ваш біль та горе, висловлюємо щирі співчуття. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне», - зазначили в міськраді.

Чин похорону відбудеться 13 жовтня 2023 року о 10:00.
Зупинилося серце головного архітектора міста на Волині


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Теги: смерть, Волинь
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