Коли на Волині розпочнуть опалювальний сезон

На Волині провели активну підготовку до опалювального сезону. Усі постачальники тепла розпочнуть свою роботу, коли вулична температура не буде перевищувати +8°С упродовж трьох діб.Про це у фейсбуці повідомив начальник Волинської ОВА«Насамперед тепло і гарячу воду отримають дитячі, лікувальні, навчальні та дошкільні заклади. А також інші соціальні установи», – повідомив очільник області.Відповідне розпорядження начальника Волинської ОВА від 6 жовтня 2022 року № 452 «Про початок опалювального сезону 2022–2023 років» доведене районним військовим адміністраціям та рекомендоване виконкомам місцевих рад територіальних громад. Рішення чинне і на поточний рік.«Водночас, кожна територіальна громада Волинської області може розпочати опалювальний сезон за інших кліматичних умов, якщо є така необхідність», – відзначив Юрій Погуляйко.