Коли на Волині розпочнуть опалювальний сезон

Коли на Волині розпочнуть опалювальний сезон
На Волині провели активну підготовку до опалювального сезону. Усі постачальники тепла розпочнуть свою роботу, коли вулична температура не буде перевищувати +8°С упродовж трьох діб.

Про це у фейсбуці повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Насамперед тепло і гарячу воду отримають дитячі, лікувальні, навчальні та дошкільні заклади. А також інші соціальні установи», – повідомив очільник області.

Відповідне розпорядження начальника Волинської ОВА від 6 жовтня 2022 року № 452 «Про початок опалювального сезону 2022–2023 років» доведене районним військовим адміністраціям та рекомендоване виконкомам місцевих рад територіальних громад. Рішення чинне і на поточний рік.

«Водночас, кожна територіальна громада Волинської області може розпочати опалювальний сезон за інших кліматичних умов, якщо є така необхідність», – відзначив Юрій Погуляйко.

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Теги: опалення, Волинь
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