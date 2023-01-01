Волинянин виборов «бронзу» на Кубку України

Віктор Смичук посів третє місце.



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Віктор Смичук з Володимира – майстер спорту по паверліфтингу, який не зупиняється на досягнутому. На Кубку України в Києві спортсмен здобув бронзу з гирьового спорту.



Віктор у своїй вазі в 63 кілограми зробив 115 класичних ривків з однією зміною рук за сім хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На змаганнях на Кубок України із гирьового спорту волинянинпосів третє місце.Про це пише Буг Віктор Смичук з Володимира – майстер спорту по паверліфтингу, який не зупиняється на досягнутому. На Кубку України в Києві спортсмен здобув бронзу з гирьового спорту.Віктор у своїй вазі в 63 кілограми зробив 115 класичних ривків з однією зміною рук за сім хвилин.

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