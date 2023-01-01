Волинянин виборов «бронзу» на Кубку України

Волинянин виборов «бронзу» на Кубку України
На змаганнях на Кубок України із гирьового спорту волинянин Віктор Смичук посів третє місце.

Про це пише Буг.

Віктор Смичук з Володимира – майстер спорту по паверліфтингу, який не зупиняється на досягнутому. На Кубку України в Києві спортсмен здобув бронзу з гирьового спорту.

Віктор у своїй вазі в 63 кілограми зробив 115 класичних ривків з однією зміною рук за сім хвилин.

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Теги: спорт, Волинь
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