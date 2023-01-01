Волинянин виборов «бронзу» на Кубку України
Сьогодні, 12:47
На змаганнях на Кубок України із гирьового спорту волинянин Віктор Смичук посів третє місце.
Про це пише Буг.
Віктор Смичук з Володимира – майстер спорту по паверліфтингу, який не зупиняється на досягнутому. На Кубку України в Києві спортсмен здобув бронзу з гирьового спорту.
Віктор у своїй вазі в 63 кілограми зробив 115 класичних ривків з однією зміною рук за сім хвилин.
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Про це пише Буг.
Віктор Смичук з Володимира – майстер спорту по паверліфтингу, який не зупиняється на досягнутому. На Кубку України в Києві спортсмен здобув бронзу з гирьового спорту.
Віктор у своїй вазі в 63 кілограми зробив 115 класичних ривків з однією зміною рук за сім хвилин.
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