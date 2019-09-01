У Луцьку в замку Любарта відбудеться благодійний концерт в підтримку ЗСУ
Сьогодні, 13:30
15 жовтня в замку Любарта відбудеться благодійний концерт в рамках національно-патріотичного фестивалю «KOZAK Фест».
Про це повідомляють організатори заходу Спортивний Клуб козацьких бойових мистецтв «Герць».
Всі виручені кошти підуть на збір для закупівлі військової техніки та евакуаційних автомобілів.
Програма фестивалю:
◾ 11:00 - Початок роботи локацій
◾ 12:00 - Виступи творчих колективів Луцької МТГ
◾ 14:00 - Україномовний DJ set від DJ Shadow
◾ 16:00 - Василь Нечепа – кобзар-лірник, співак, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України
◾ 17:00 - Показовий виступ Спортивного клубу Козацьких бойових мистецтв «Герць»
◾ 17:30 - Благодійний аукціон
◾ 17:50 - виступ Школи Танцю «Баланс», патріотичний Хіп-Хоп
◾ 18:00 - виступ гурту «Ot Vinta»
◾ 19:30 - Благодійний аукціон
◾ 20:00 - Вогняне Шоу
◾ 20:20 - виступ гурту «KOZAK SIROMAHA»
Почесний гість фестивалю - видатний український розробник серії комп’ютерних ігор «Cossacks» та «S.T.A.L.K.E.R.» - Сергій Григорович.
Фестиваль проходитиме за підтримки Луцької міської ради та Департамента культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації.
Генеральний партнер заходу: БО «БФ «Фундація Допомоги Захисникам України «Леся ЮА».
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Про це повідомляють організатори заходу Спортивний Клуб козацьких бойових мистецтв «Герць».
Всі виручені кошти підуть на збір для закупівлі військової техніки та евакуаційних автомобілів.
Програма фестивалю:
◾ 11:00 - Початок роботи локацій
◾ 12:00 - Виступи творчих колективів Луцької МТГ
◾ 14:00 - Україномовний DJ set від DJ Shadow
◾ 16:00 - Василь Нечепа – кобзар-лірник, співак, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України
◾ 17:00 - Показовий виступ Спортивного клубу Козацьких бойових мистецтв «Герць»
◾ 17:30 - Благодійний аукціон
◾ 17:50 - виступ Школи Танцю «Баланс», патріотичний Хіп-Хоп
◾ 18:00 - виступ гурту «Ot Vinta»
◾ 19:30 - Благодійний аукціон
◾ 20:00 - Вогняне Шоу
◾ 20:20 - виступ гурту «KOZAK SIROMAHA»
Почесний гість фестивалю - видатний український розробник серії комп’ютерних ігор «Cossacks» та «S.T.A.L.K.E.R.» - Сергій Григорович.
Фестиваль проходитиме за підтримки Луцької міської ради та Департамента культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації.
Генеральний партнер заходу: БО «БФ «Фундація Допомоги Захисникам України «Леся ЮА».
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