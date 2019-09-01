У Луцьку в замку Любарта відбудеться благодійний концерт в підтримку ЗСУ





Про це повідомляють організатори заходу Спортивний Клуб козацьких бойових мистецтв «Герць».



Всі виручені кошти підуть на збір для закупівлі військової техніки та евакуаційних автомобілів.



Програма фестивалю:



◾ 11:00 - Початок роботи локацій



◾ 12:00 - Виступи творчих колективів Луцької МТГ



◾ 14:00 - Україномовний DJ set від DJ Shadow



◾ 16:00 - Василь Нечепа – кобзар-лірник, співак, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України



◾ 17:00 - Показовий виступ Спортивного клубу Козацьких бойових мистецтв «Герць»



◾ 17:30 - Благодійний аукціон



◾ 17:50 - виступ Школи Танцю «Баланс», патріотичний Хіп-Хоп



◾ 18:00 - виступ гурту «Ot Vinta»



◾ 19:30 - Благодійний аукціон



◾ 20:00 - Вогняне Шоу



◾ 20:20 - виступ гурту «KOZAK SIROMAHA»



Почесний гість фестивалю - видатний український розробник серії комп’ютерних ігор «Cossacks» та «S.T.A.L.K.E.R.» - Сергій Григорович.



Фестиваль проходитиме за підтримки Луцької міської ради та Департамента культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації.



Генеральний партнер заходу: БО «БФ «Фундація Допомоги Захисникам України «Леся ЮА».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 жовтня в замку Любарта відбудеться благодійний концерт в рамках національно-патріотичного фестивалю «KOZAK Фест».Про це повідомляють організатори заходу Спортивний Клуб козацьких бойових мистецтв «Герць».Всі виручені кошти підуть на збір для закупівлі військової техніки та евакуаційних автомобілів.◾ 11:00 - Початок роботи локацій◾ 12:00 - Виступи творчих колективів Луцької МТГ◾ 14:00 - Україномовний DJ set від DJ Shadow◾ 16:00 -– кобзар-лірник, співак, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України◾ 17:00 - Показовий виступ Спортивного клубу Козацьких бойових мистецтв «Герць»◾ 17:30 - Благодійний аукціон◾ 17:50 - виступ Школи Танцю «Баланс», патріотичний Хіп-Хоп◾ 18:00 - виступ гурту «Ot Vinta»◾ 19:30 - Благодійний аукціон◾ 20:00 - Вогняне Шоу◾ 20:20 - виступ гурту «KOZAK SIROMAHA»Почесний гість фестивалю - видатний український розробник серії комп’ютерних ігор «Cossacks» та «S.T.A.L.K.E.R.» -Фестиваль проходитиме за підтримки Луцької міської ради та Департамента культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації.БО «БФ «Фундація Допомоги Захисникам України «Леся ЮА».

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