Через 16 місяців після загибелі на Волинь прибуде тіло Героя Ігоря Кузьмюка

Через 16 місяців після загибелі на Волинь прибуде тіло Героя Ігоря Кузьмюка
На Волинь завтра, 11 жовтня, привезуть тіло військовослужбовця Ігоря Кузьмюка, який загинув у боях із російськими окупантами ще у червні минулого року.

Про це повідомила Турійська громада у фейсбуці.

Ще 5 червня 2022 року у боях з московськими окупантами на Бахмутському напрямку внаслідок артилерійського обстрілу загинув Ігор Кузьмюк з села Мокрець. Довгих шістнадцять місяців Турійщина очікувала на свого Героя, на можливість віддати шану Захиснику України і провести в останню земну дорогу.

«За мирне майбутнє своїх дітей та кожного українця він віддав найцінніше – життя. На захист країни Ігор Кузьмюк став в особливий для себе день – свій день народження, 25 лютого йому виповнилось 47. Разом із побратимами наш земляк вів боротьбу на одному з найважчих напрямків на Донеччині», - йдеться у повідомленні.
Через 16 місяців після загибелі на Волинь прибуде тіло Героя Ігоря Кузьмюка

За попередньою інфомацією, у середу, 11 жовтня, Ігор Кузьмюк назавжди повернеться на рідну Турійщину.

«Просимо гідно зустріти та провести в останню земну дорогу Героя (якщо відбудуться зміни, обов’язково повідомимо, як і про точний час прибуття траурного кортежу та чин поховання)», - зазначили у громаді.

У знак вшанування пам’яті Захисника України Ігоря Кузьмюка в Турійській громаді оголошується триденна жалоба.

«Розділяємо з рідними та близькими біль від непоправної втрати. Вічна пам’ять і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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