Через 16 місяців після загибелі на Волинь прибуде тіло Героя Ігоря Кузьмюка

На Волинь завтра, 11 жовтня, привезуть тіло військовослужбовця, який загинув у боях із російськими окупантами ще у червні минулого року.Про це повідомила Турійська громада у фейсбуці.Ще 5 червня 2022 року у боях з московськими окупантами на Бахмутському напрямку внаслідок артилерійського обстрілу загинув Ігор Кузьмюк з села Мокрець. Довгих шістнадцять місяців Турійщина очікувала на свого Героя, на можливість віддати шану Захиснику України і провести в останню земну дорогу.«За мирне майбутнє своїх дітей та кожного українця він віддав найцінніше – життя. На захист країни Ігор Кузьмюк став в особливий для себе день – свій день народження, 25 лютого йому виповнилось 47. Разом із побратимами наш земляк вів боротьбу на одному з найважчих напрямків на Донеччині», - йдеться у повідомленні.За попередньою інфомацією, у середу, 11 жовтня, Ігор Кузьмюк назавжди повернеться на рідну Турійщину.«Просимо гідно зустріти та провести в останню земну дорогу Героя (якщо відбудуться зміни, обов’язково повідомимо, як і про точний час прибуття траурного кортежу та чин поховання)», - зазначили у громаді.У знак вшанування пам’яті Захисника України Ігоря Кузьмюка в Турійській громаді оголошується триденна жалоба.«Розділяємо з рідними та близькими біль від непоправної втрати. Вічна пам’ять і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.