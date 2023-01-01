У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким

У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
У Луцьку сьогодні, 12 жовтня, провели в останню путь захисника, Героя Олега Струбіцького.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону Героя Олега Струбіцького, який загинув на війні проти російських загарбників.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким

Лучанин Струбіцький Олег Михайлович, 02.07.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду розвідника-сапера розвідувального взводу розвідувальної роти загону підтримки спеціальних операцій. Захисник загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким

Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким

Поховали Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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