У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
Сьогодні, 14:39
У Луцьку сьогодні, 12 жовтня, провели в останню путь захисника, Героя Олега Струбіцького.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону Героя Олега Струбіцького, який загинув на війні проти російських загарбників.
Лучанин Струбіцький Олег Михайлович, 02.07.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду розвідника-сапера розвідувального взводу розвідувальної роти загону підтримки спеціальних операцій. Захисник загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону Героя Олега Струбіцького, який загинув на війні проти російських загарбників.
Лучанин Струбіцький Олег Михайлович, 02.07.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду розвідника-сапера розвідувального взводу розвідувальної роти загону підтримки спеціальних операцій. Захисник загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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