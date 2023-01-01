Ідентифікували усіх загиблих: 59 людей вбили росіяни прямим влучанням «Іскандеру» в селі Гроза

Ідентифікували усіх загиблих: 59 людей вбили росіяни прямим влучанням «Іскандеру» в селі Гроза
Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь.

19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

"Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року. Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару", - наголосив Клименко.

Нагадаємо, що СБУ встановила нелюдів, які навели російський «Іскандер» на кафе у селі Гроза на Харківщині.

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Теги: Гроза, Харківщина
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