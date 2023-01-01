На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї

На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї
Волинські прикордонники від початку року затримали понад 400 правопорушників.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Із початку року охоронці кордону затримали більш ніж 400 порушників законодавства з прикордонних питань, виявили 80 одиниць зброї, майже сотню боєприпасів та 18 кілограмів наркотичних речовин.

З різних причин прикордонники відмовили у пропуску майже 4,5 тис. особам. Під час прикордонного контролю інспектори виявили 200 документів з ознаками підробки. Їх правопорушники використовували аби незаконно перетнути українсько-польський кордон. Найчастіше підробляли військово-облікові документи.

Оперативниками прикордонного загону припинено діяльність двох організованих злочинних угрупування та протиправної групи, які спеціалізувались на налагодженні каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон, шляхом підробки дозвільних документів, в тому числі внесення фіктивних даних в систему «Шлях».

За матеріалами прикордонного загону з початку року правоохоронцями розпочато більш ніж 20 кримінальних проваджень за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Фігурантам оголошено 357 підозр.

За вчинені кримінальні правопорушення засуджено 55 громадян України.

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Теги: кордон, Волинь
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