Працівники мерії Луцька придбали автомобіль для спецпризначенців

У Луцьку сьогодні, 12 жовтня, передали військовим 1-ї окремої штурмової бригади спеціального призначення імені Івана Богуна автомобіль.Про це у фейсбуці повідомив мер ЛуцькаДизельний КІА SORENTO 2006-го року випуску придбаний за кошти працівників нашої міської ради."Таку техніку просив в мене представник вищезгаданої бригади. Він місяць перебував на реабілітації у Луцьку, тож через соцмережі озвучив прохання своїх побратимів", - пояснив Поліщук.Автомобіль відправиться на Харківський напрямок. Разом з ним до наших бійців поїде дизельний автономний обігрівач. Прилад добре себе зарекомендував у польових умовах, відтак потреба у ньому з настанням холодів лише зростатиме.За кошти працівників Луцької міської ради, зібраних помісячно як одноденний заробіток, придбали уже більше 55 автівок, а також багато різних матеріальних цінностей. А загалом з бюджету громади з початку повномасштабного вторгнення на Збройні сили України виділили понад 245 млн грн.