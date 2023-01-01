Працівники мерії Луцька придбали автомобіль для спецпризначенців
Сьогодні, 15:41
У Луцьку сьогодні, 12 жовтня, передали військовим 1-ї окремої штурмової бригади спеціального призначення імені Івана Богуна автомобіль.
Про це у фейсбуці повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Дизельний КІА SORENTO 2006-го року випуску придбаний за кошти працівників нашої міської ради.
"Таку техніку просив в мене представник вищезгаданої бригади Михайло Корабльов. Він місяць перебував на реабілітації у Луцьку, тож через соцмережі озвучив прохання своїх побратимів", - пояснив Поліщук.
Автомобіль відправиться на Харківський напрямок. Разом з ним до наших бійців поїде дизельний автономний обігрівач. Прилад добре себе зарекомендував у польових умовах, відтак потреба у ньому з настанням холодів лише зростатиме.
За кошти працівників Луцької міської ради, зібраних помісячно як одноденний заробіток, придбали уже більше 55 автівок, а також багато різних матеріальних цінностей. А загалом з бюджету громади з початку повномасштабного вторгнення на Збройні сили України виділили понад 245 млн грн.
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Про це у фейсбуці повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Дизельний КІА SORENTO 2006-го року випуску придбаний за кошти працівників нашої міської ради.
"Таку техніку просив в мене представник вищезгаданої бригади Михайло Корабльов. Він місяць перебував на реабілітації у Луцьку, тож через соцмережі озвучив прохання своїх побратимів", - пояснив Поліщук.
Автомобіль відправиться на Харківський напрямок. Разом з ним до наших бійців поїде дизельний автономний обігрівач. Прилад добре себе зарекомендував у польових умовах, відтак потреба у ньому з настанням холодів лише зростатиме.
За кошти працівників Луцької міської ради, зібраних помісячно як одноденний заробіток, придбали уже більше 55 автівок, а також багато різних матеріальних цінностей. А загалом з бюджету громади з початку повномасштабного вторгнення на Збройні сили України виділили понад 245 млн грн.
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