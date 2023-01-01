Путін уперше виїхав за кордон відтоді, як МКС видав ордер на його арешт

Путін уперше виїхав за кордон відтоді, як МКС видав ордер на його арешт
Сьогодні, 12 жовтня, президент росії володимир путін приїхав до Киргизстану. Це його перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.

Про це повідомило Reuters, пише Громадське.

Оскільки Киргизстан не є підписантом Римського статуту, то рішення Міжнародного кримінального суду про арешт путіна не розповсюджуються на територію цієї країни.

У Киргизстані путін зустрівся з президентом країни Садиром Жапаровим. На зустрічі російський президент заявив, що обидві країни надалі розвиватимуть співпрацю і назвав росію найбільшим інвестором у киргизьку економіку.

Також видання повідомило, що зростання обсягів торгівлі між москвою й Бішкеком зумовлено тим, що Киргизстан допомагає росії обходити західні санкції. У липні США запровадили санкції проти чотирьох киргизьких компаній за ввезення експортних електронних компонентів та інших технологій до росії.

Офіційно Киргизстан підтримує санкції проти москви, пише киргизьке видання 24.kg. Минулого тижня центральний банк Киргизстану закликав місцеві банки посилити контроль за дотриманням західних санкцій.

Нагадаємо, що путіна підозрюють у незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії, відповідно до статей Римського статуту. Злочини були скоєні на окупованих територіях щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Уповноважена з прав дітей росії марія львова-бєлова теж підозрюється у причетності до депортації українських дітей, відповідно до статей Римського статуту. У суді вважають, що вона також особисто відповідальна.

В Офісі генпрокурора України пояснили, що відтепер путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. А ордер на арешт означає, що за межами росії путіна мають право затримати й передати до суду. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що ордери на арешт путіна і львової-бєлової видані довічно.

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Теги: Путін, ордер, арешт
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