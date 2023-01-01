На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО

Олександра Грицанюка.



Про це



Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.



"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого Героя – захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта.



Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!



Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан та всієї громади", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівській громаді сьогодні, 12 жовтня, провели в останню дорогу військовослужбовцяПро це повідомили у громаді.Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади."Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого Героя – захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта.Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан та всієї громади", - йдеться в повідомленні.

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