На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Ківерцівській громаді сьогодні, 12 жовтня, провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Грицанюка.
Про це повідомили у громаді.
Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.
"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого Героя – захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта.
Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!
Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан та всієї громади", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.
"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого Героя – захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта.
Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!
Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан та всієї громади", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком
Сьогодні, 16:52
«У штурм ідуть по 50–100 людей»: у ЗСУ розповіли про дії окупантів на Куп’янському напрямку
Сьогодні, 16:45
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
Сьогодні, 16:23