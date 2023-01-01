На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО

На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
У Ківерцівській громаді сьогодні, 12 жовтня, провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Грицанюка.

Про це повідомили у громаді.

Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.

"Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого Героя – захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта.

Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!

Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан та всієї громади", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком
Сьогодні, 16:52
«У штурм ідуть по 50–100 людей»: у ЗСУ розповіли про дії окупантів на Куп’янському напрямку
Сьогодні, 16:45
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Будні війни: бійці батальйону «Волинь» відбивають атаки окупантів
Сьогодні, 16:16
Путін уперше виїхав за кордон відтоді, як МКС видав ордер на його арешт
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
13 місяців провів на передовій: помер військовослужбовець з Волині Олександр Шостак 13 місяців провів на передовій: помер військовослужбовець з Волині Олександр Шостак
Сьогодні, 11:04
«На щиті» додому назавжди повертається Герой з Волині Олександр Юзвик «На щиті» додому назавжди повертається Герой з Волині Олександр Юзвик
11 жовтень, 15:30
Завтра у Луцьку прощатимуться з бійцем «Любарта», Героєм Олегом Струбіцьким Завтра у Луцьку прощатимуться з бійцем «Любарта», Героєм Олегом Струбіцьким
11 жовтень, 12:45
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Денисюка Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Сергія Денисюка
11 жовтень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Підтримка України не послабиться», – Кличко зустрівся з директорами американського Міжнародного Республіканського Інституту
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком
Сьогодні, 16:52
 0
«У штурм ідуть по 50–100 людей»: у ЗСУ розповіли про дії окупантів на Куп’янському напрямку
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині в останню дорогу провели Героя Олександра Грицанюка. ФОТО
Сьогодні, 16:23
 0
Будні війни: бійці батальйону «Волинь» відбивають атаки окупантів
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8