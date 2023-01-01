«У штурм ідуть по 50–100 людей»: у ЗСУ розповіли про дії окупантів на Куп’янському напрямку





Про це в етері Іван Шевцов.



За його словами, під час однієї такої атаки у наступ йдуть від 50 до сотні російських військових.



«Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані «м’ясні» штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм – ред.) – це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає», – каже Шевцов.



Він зазначає, що мета російських військових на цій ділянці фронту – захоплення Куп’янськ, села Куп’янськ-Вузловий, а також досягнення лівого берега річки Оскіл.



«До річки Оскіл вони хочуть дійти зараз, поки є сприятливі погодні умови. Поки техніка може пройти. До лівого берега річки Оскіл. І саме Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий для них є важливими напрямками через те, що там є залізничний вузол і це для них стратегічні об’єкти», – розповів керівник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон».



За словами Шевцова, жодної позиції військові з бригади «Сталевий кордон» не втратили. Щодо російських підрозділів, які нині воюють на Куп’янському напрямку, то, крім загонів «Шторм», сформованих з колишніх російських в’язнів, є також 1- та 25-армія Російської Федерації, а «вагнерівці» бійцям бригади «Сталевий кордон» поки що не траплялися.



«Тут наші прикордонники не мають такої можливості взяти в полон когось з «вагнерівців». Але в нас є достовірна інформація, що, окрім підрозділів «Шторм-Z», «Шторм», вони також використовують підрозділи бойового армійського резерву «Барс». Також навпроти наших підрозділів перебуває 1-а танкова армія, 25-а армія російської федерації. Це достатня кількість особового складу. Тільки 25- а армія – це близько 25 тисяч особового складу», – зазначив він.



За даними Генштабу ЗСУ, українські військові на Куп’янському напрямку минулої доби відбили понад 10 російських атак біля Синьківки та Іванівки. Попередньої доби понад 30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові активізували наступ на Куп’янському напрямку і використовують тактику так званих «м’ясних штурмів».Про це в етері Радіо Свобода сказав начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон», підполковникЗа його словами, під час однієї такої атаки у наступ йдуть від 50 до сотні російських військових.«Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані «м’ясні» штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм – ред.) – це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає», – каже Шевцов.Він зазначає, що мета російських військових на цій ділянці фронту – захоплення Куп’янськ, села Куп’янськ-Вузловий, а також досягнення лівого берега річки Оскіл.«До річки Оскіл вони хочуть дійти зараз, поки є сприятливі погодні умови. Поки техніка може пройти. До лівого берега річки Оскіл. І саме Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий для них є важливими напрямками через те, що там є залізничний вузол і це для них стратегічні об’єкти», – розповів керівник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон».За словами Шевцова, жодної позиції військові з бригади «Сталевий кордон» не втратили. Щодо російських підрозділів, які нині воюють на Куп’янському напрямку, то, крім загонів «Шторм», сформованих з колишніх російських в’язнів, є також 1- та 25-армія Російської Федерації, а «вагнерівці» бійцям бригади «Сталевий кордон» поки що не траплялися.«Тут наші прикордонники не мають такої можливості взяти в полон когось з «вагнерівців». Але в нас є достовірна інформація, що, окрім підрозділів «Шторм-Z», «Шторм», вони також використовують підрозділи бойового армійського резерву «Барс». Також навпроти наших підрозділів перебуває 1-а танкова армія, 25-а армія російської федерації. Це достатня кількість особового складу. Тільки 25- а армія – це близько 25 тисяч особового складу», – зазначив він.За даними Генштабу ЗСУ, українські військові на Куп’янському напрямку минулої доби відбили понад 10 російських атак біля Синьківки та Іванівки. Попередньої доби понад 30.

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