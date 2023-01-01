На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком
Сьогодні, 16:52
У селі Мала Глуша, що на Волині, провели в останню путь загиблого воїна Сергія Денисюка.
Про це повідомляє Любешівська газета «Нове життя» у фейсбуці.
«Сьогодні Мала Глуша попрощалася із ще одним полеглим захисником - Сергієм Денисюком. Йому було всього 30. Із перших днів Великої війни він обороняв рідну Україну», - зазначає видання.
Життя воїна обірвалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Волиняни зустріли Героя навколішки і з патріотичною символікою.
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Про це повідомляє Любешівська газета «Нове життя» у фейсбуці.
«Сьогодні Мала Глуша попрощалася із ще одним полеглим захисником - Сергієм Денисюком. Йому було всього 30. Із перших днів Великої війни він обороняв рідну Україну», - зазначає видання.
Життя воїна обірвалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Волиняни зустріли Героя навколішки і з патріотичною символікою.
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