На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком

На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком
У селі Мала Глуша, що на Волині, провели в останню путь загиблого воїна Сергія Денисюка.

Про це повідомляє Любешівська газета «Нове життя» у фейсбуці.

«Сьогодні Мала Глуша попрощалася із ще одним полеглим захисником - Сергієм Денисюком. Йому було всього 30. Із перших днів Великої війни він обороняв рідну Україну», - зазначає видання.
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком

Життя воїна обірвалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком

Волиняни зустріли Героя навколішки і з патріотичною символікою.
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Денисюком

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Теги: загиблі, війна
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