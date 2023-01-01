Полеглого Героя Сергія Денисюка на Волині зустріли навколішки
Сьогодні, 17:09
До Каменя-Каширського, що на Волині, «на щиті» повернувся Герой Сергій Денисюк.
Про це повідомляє ВСН.
Герой востаннє повернувся на Волинь у середу, 11 жовтня.
Життя воїна обірвалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Волиняни зустріли Героя навколішки і з патріотичною символікою.
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Про це повідомляє ВСН.
Герой востаннє повернувся на Волинь у середу, 11 жовтня.
Життя воїна обірвалося трагічно 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Волиняни зустріли Героя навколішки і з патріотичною символікою.
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