«Ти потрібен!»: у Луцьку внутрішньо переселеним українцям розповіли про роботу, навчання та власну справу

У Луцьку вимушено переселених українців центр зайнятості ознайомив із можливостями не лише працевлаштування, а й навчання та отримання фінансової допомоги на власну справу.Служба зайнятості активно сприяє кампанії «Робота для ВПО: ти потрібен!». Про це розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятостіна зустрічі із тими, хто вимушено покинув свої домівки та переїхав на Волинь.У відділі рекрутингу розповіли, що до кожного, хто звертається, є індивідуальний підхід. Рекрутери прислухаються до побажань шукачів роботи щодо галузі, в якій хотіли б працювати, заробітної плати, зважаючи на їхні знання та вміння.«Державна служба зайнятості заключила договори про співпрацю із найбільшими сайтами, на яких публікуються вакансії. Це дуже зручно, адже той, хто шукає роботу, бачить, які вакансії наявні в режимі реального часу», - каже начальниця відділу рекрутингу Луцької філії ВОЦЗКрім того, служба зайнятості надає можливість отримати грантові кошти на власну справу у тому числі для переселенців.«Одна з основних вимог отримання гранту - це створення робочих місць та забезпечення діяльності свого бізнесу не менше як три роки. Якщо ви вирішили скористатися грантом та маєте намір працевлаштувати одного найманого працівника, то сума гранту становитиме від 50 до 150 тисяч гривень. Якщо два працівники – ви можете скористатися грантовою програмою в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень.За кошти гранту можна придбати обладнання, меблі, сировину, товари, матеріали, взяти обладнання в лізинг, придбати франшизу, оплатити частково оренду приміщення, рекламу», - наголосила заступниця начальника відділу сприяння зайнятості управління реалізації політики зайнятості ВОЦЗПриміром, переселенка із Луганської областіскористалася гратновою програмою та продовжила розвивати свій бізнес із перевезень на Волині.«Ми вже мали оформлений ФОП та один бус, розуміли, що для перевезень одного авто замало, тож скористалися опцією від центру зайнятості. Я ніколи не стикалась раніше із грантовими проектами, було спочатку страшно, але ризикнула і через два тижні отримала позитивне рішення», - поділилась враженнями пані Тетяна.До слова, грантова програма діє також для ветеранів та членів їх сімей.У Луцькій філії обласного центру зайнятості також розповіли про можливість отримати нову освіту.«Мова йде про навчання за ваучером. Ваучери надаються одноразово, скористатися можуть ті, хто вже має певну освіту – професійно-технічну, фахову передвищу, вищу. Вартість і сума ваучера залежить від вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на сьогодні це 26 840 гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то решту доведеться сплачувати самостійно. Навчання за ваучерами відбувається на 123 спеціальностями та професіями», - повідомила начальниця відділу активної підтримки безробітних Луцької філії ВОЦЗТак, у 2023 році луцькою філією видано 261 ваучер на навчання.Двічі переселенка із Луганщини- нині студентка магістратури факультету психології одного із волинських вузів. Жінка за освітою – інженер-будівельник, але із вимушеним переїздом на Волинь зрозуміла, що потребує психологічних знань.«Разом з однодумцями ми створили громадську організацію «Старт у нове життя» для допомоги жінкам- переселенкам з дітьми, дружинам військовослужбовців. Нас не багато, але ми дуже активні.Підтримуємо один одного і я розумію, що жінкам дуже часто потрібна психологічна допомога. Саме через це здобуваю потрібні знання», - розповіла власну історію співпраці зі службою зайнятості пані Наталія.