Апеляційний суд залишив Шуфрича під вартою, якого підозрюють у держзраді

Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.



Про це пише видання



Судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, який відправив політика до слідчого ізолятору до 15 листопада.



Прокуратура закидає Шуфричу те, що він виконував вказівки колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича, який перебуває в росії, і, за версію слідства, є агентом ФСБ. Прокурори вважають, що, на його завдання, Шуфрич в 2021 році «розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади». Сам політик заперечує вину і називаю свою справу замовною.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата, якого підозрюють у державній зраді.Про це пише видання «Ґрати» Судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, який відправив політика до слідчого ізолятору до 15 листопада.Прокуратура закидає Шуфричу те, що він виконував вказівки колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який перебуває в росії, і, за версію слідства, є агентом ФСБ. Прокурори вважають, що, на його завдання, Шуфрич в 2021 році «розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади». Сам політик заперечує вину і називаю свою справу замовною.Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді

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