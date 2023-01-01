Апеляційний суд залишив Шуфрича під вартою, якого підозрюють у держзраді
Сьогодні, 16:05
Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.
Про це пише видання «Ґрати».
Судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, який відправив політика до слідчого ізолятору до 15 листопада.
Прокуратура закидає Шуфричу те, що він виконував вказівки колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича, який перебуває в росії, і, за версію слідства, є агентом ФСБ. Прокурори вважають, що, на його завдання, Шуфрич в 2021 році «розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади». Сам політик заперечує вину і називаю свою справу замовною.
Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді.
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Про це пише видання «Ґрати».
Судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, який відправив політика до слідчого ізолятору до 15 листопада.
Прокуратура закидає Шуфричу те, що він виконував вказівки колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича, який перебуває в росії, і, за версію слідства, є агентом ФСБ. Прокурори вважають, що, на його завдання, Шуфрич в 2021 році «розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади». Сам політик заперечує вину і називаю свою справу замовною.
Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді.
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