Прем’єра сезону: волинян запрошують на мюзикл для дітей «Рукавичка»

Прем’єра сезону: волинян запрошують на мюзикл для дітей «Рукавичка»
Мюзикл за мотивами української народної казки «Рукавичка» покажуть на основній сцені для дітей Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

«Запрошуємо дівчаток та хлопчиків, а також їхніх матусь та татусів, бабусь та дідусів, – приходьте з родиною на прем'єру сезону, яка відбудеться у театрі в останню неділю жовтня!

Наш мюзикл «Рукавичка» – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства. До слова, обіцяємо тільки живий звук у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру!», - йдеться у дописі на фейсбук-сторінці театру.

Автор п'єси – Вʼячеслав Полянський, автор текстів пісень – Михайло Євшин, режисер-постановник – Владислав Маціюк.

Тривалість мюзиклу – 1 година 10 хвилин.

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Прем’єра сезону: волинян запрошують на мюзикл для дітей «Рукавичка»





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Теги: вистава, прем'єра, мюзикл, рукавичка, Луцьк
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