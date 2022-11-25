Прем’єра сезону: волинян запрошують на мюзикл для дітей «Рукавичка»

Тараса Шевченка.



«Запрошуємо дівчаток та хлопчиків, а також їхніх матусь та татусів, бабусь та дідусів, – приходьте з родиною на прем'єру сезону, яка відбудеться у театрі в останню неділю жовтня!



Наш мюзикл «Рукавичка» – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства. До слова, обіцяємо тільки живий звук у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру!», - йдеться у



Автор п'єси – Вʼячеслав Полянський, автор текстів пісень – Михайло Євшин, режисер-постановник – Владислав Маціюк.



Тривалість мюзиклу – 1 година 10 хвилин.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мюзикл за мотивами української народної казки «Рукавичка» покажуть на основній сцені для дітей Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені«Запрошуємо дівчаток та хлопчиків, а також їхніх матусь та татусів, бабусь та дідусів, – приходьте з родиною на прем'єру сезону, яка відбудеться у театрі в останню неділю жовтня!Наш мюзикл «Рукавичка» – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства. До слова, обіцяємо тільки живий звук у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру!», - йдеться у дописі на фейсбук-сторінці театру.Автор п'єси –, автор текстів пісень –, режисер-постановник –Тривалість мюзиклу – 1 година 10 хвилин.Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

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