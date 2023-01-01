Ізраїль ліквідував засновника ХАМАСу, - ЗМІ

Абд аль-Фаттах Духан «Абу Усама».



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Джерела в Газі повідомили, що в Нусейраті (центр сектора) помер один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Ізраїльські ЗМІ передають, що "Абу Усаму" було знищено внаслідок удару ЦАХАЛу.



Ось перелік формальних засновників "Ісламського руху опору" (ХАМАС), їх також називають "сім моджахедів": шейх Ахмад Ясін (ліквідований в березні 2004-го), його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004), шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го), Ібрагім аль-Язур, Іса ан-Нашар (який пізніше став мером Рафаха), Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го) та Мухаммад Хасан Шамау ( 2011-го).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У секторі Ґази військовим ЦАХАЛу вдалося ліквідувати засновника руху ХАМАС шейх«Абу Усама».Про це повідомляє Голос Ізраїлю Джерела в Газі повідомили, що в Нусейраті (центр сектора) помер один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Ізраїльські ЗМІ передають, що "Абу Усаму" було знищено внаслідок удару ЦАХАЛу.Ось перелік формальних засновників "Ісламського руху опору" (ХАМАС), їх також називають "сім моджахедів": шейх(ліквідований в березні 2004-го), його помічник(ліквідований у квітні 2004), шейх(ліквідований у липні 2002-го),(який пізніше став мером Рафаха),(ліквідований у жовтні 2023-го) та( 2011-го).

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