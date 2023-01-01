Ізраїль ліквідував засновника ХАМАСу, - ЗМІ
Сьогодні, 16:54
У секторі Ґази військовим ЦАХАЛу вдалося ліквідувати засновника руху ХАМАС шейх Абд аль-Фаттах Духан «Абу Усама».
Про це повідомляє Голос Ізраїлю.
Джерела в Газі повідомили, що в Нусейраті (центр сектора) помер один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Ізраїльські ЗМІ передають, що "Абу Усаму" було знищено внаслідок удару ЦАХАЛу.
Ось перелік формальних засновників "Ісламського руху опору" (ХАМАС), їх також називають "сім моджахедів": шейх Ахмад Ясін (ліквідований в березні 2004-го), його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004), шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го), Ібрагім аль-Язур, Іса ан-Нашар (який пізніше став мером Рафаха), Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го) та Мухаммад Хасан Шамау ( 2011-го).
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Про це повідомляє Голос Ізраїлю.
Джерела в Газі повідомили, що в Нусейраті (центр сектора) помер один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Ізраїльські ЗМІ передають, що "Абу Усаму" було знищено внаслідок удару ЦАХАЛу.
Ось перелік формальних засновників "Ісламського руху опору" (ХАМАС), їх також називають "сім моджахедів": шейх Ахмад Ясін (ліквідований в березні 2004-го), його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004), шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го), Ібрагім аль-Язур, Іса ан-Нашар (який пізніше став мером Рафаха), Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го) та Мухаммад Хасан Шамау ( 2011-го).
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