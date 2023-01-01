Ізраїль ліквідував засновника ХАМАСу, - ЗМІ

Ізраїль ліквідував засновника ХАМАСу, - ЗМІ
У секторі Ґази військовим ЦАХАЛу вдалося ліквідувати засновника руху ХАМАС шейх Абд аль-Фаттах Духан «Абу Усама».

Про це повідомляє Голос Ізраїлю.

Джерела в Газі повідомили, що в Нусейраті (центр сектора) помер один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Ізраїльські ЗМІ передають, що "Абу Усаму" було знищено внаслідок удару ЦАХАЛу.

Ось перелік формальних засновників "Ісламського руху опору" (ХАМАС), їх також називають "сім моджахедів": шейх Ахмад Ясін (ліквідований в березні 2004-го), його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004), шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го), Ібрагім аль-Язур, Іса ан-Нашар (який пізніше став мером Рафаха), Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го) та Мухаммад Хасан Шамау ( 2011-го).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посольство розпочало евакуацію українців з Ізраїлю та Сектора Гази
Сьогодні, 17:15
Полеглого Героя Сергія Денисюка на Волині зустріли навколішки
Сьогодні, 17:09
Ізраїль ліквідував засновника ХАМАСу, - ЗМІ
Сьогодні, 16:54
«Ти потрібен!»: у Луцьку внутрішньо переселеним українцям розповіли про роботу, навчання та власну справу
Сьогодні, 16:35
Прем’єра сезону: волинян запрошують на мюзикл для дітей «Рукавичка»
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
Три країни почнуть розміновувати Чорне море Три країни почнуть розміновувати Чорне море
Сьогодні, 03:41
Розвідка: керівництво росії знало, що ХАМАС готує напад Розвідка: керівництво росії знало, що ХАМАС готує напад
10 жовтень, 15:53
Бойовики ХАМАСу поцілили у мечеть Кадирова в Ізраїлі Бойовики ХАМАСу поцілили у мечеть Кадирова в Ізраїлі
09 жовтень, 18:01
Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик» Ізраїль: «Лідер ХАМАСу - небіжчик»
09 жовтень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині на честь полеглого «кіборга» створили сквер
Сьогодні, 17:56
 0
Ремонт гідроциліндрів: чому вони ламаються та що робити, якщо сталася поломка*
Сьогодні, 17:54
 0
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
Сьогодні, 17:27
 0
Змінив пензель на зброю: у Луцьку триває виставка картин військового «Рідні барви 4.5.0.»
Сьогодні, 17:24
 0
Посольство розпочало евакуацію українців з Ізраїлю та Сектора Гази
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8