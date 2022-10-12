Змінив пензель на зброю: у Луцьку триває виставка картин військового «Рідні барви 4.5.0.»

Змінив пензель на зброю: у Луцьку триває виставка картин військового «Рідні барви 4.5.0.»
В арт-галереї «Луцьк» триває виставка живопису «Рідні барви 4.5.0.» художника та військовослужбовця Збройних сил України Артура Новікова.

Артур Новіков родом з Краматорська Донецької області. У 2005 році закінчив Донецьке художнє училище. Після магістратури в міжнародному університеті ім. Юрія Бугая він повернувся в рідне місто на Донеччину і пішов викладати в Краматорську міську школу мистецтв №3. Із 26 лютого 2022 року педагог художнього відділення Артур Новіков вирішив змінити пензель на зброю та вступив до лав Збройних сил України. Наразі він боронить східні кордони у 81-ій десантно-штурмовій бригаді.

Виставка «Рідні барви 4.5.0» подорожує Україною з листопада 2022 року. Ця абревіатура з цифрами означає «ВСЕ СПОКІЙНО». Сам же художник підписав свою виставку «Рідні барви - продовжуйте квітнути та приносити радість людям. Все спокійно. Ви - під захистом».

Змінив пензель на зброю: у Луцьку триває виставка картин військового «Рідні барви 4.5.0.»


Всього експозиція нараховує 73 роботи - живопис, портрети, фотографії з фронту, прапор з авторським малюнком художника. Виставки по Україні відбуваються з ініціативи його мами Наталії Корецької.

«Я роблю це, щоб показати красу сходу та підтримати бойовий дух хлопців. Для них це важливо», - наголосила вона.

Луцьк – восьме за рахунком місто, в якому побувала виставка та яке вразило Наталію Корецьку неймовірною красою.



Найулюбленіша картина мами військового – «Херсонський настрій».

«Так сталось, що дідусь Артура народився у славнозвісній Чорнобаївці, яка оспівана тепер в піснях. Ми поїхали у 14 році до Херсону, а саме до Чорнобаївки, коли тікали від окупації. Тому Херсонщина для мене близька. Це моя Батьківщина, там мої дідусі, прадіди, на цій землі. Це моя улюблена картина, тому що вона така світла, написана ще до того часу, коли орки напали на нашу територію», - поділилась спогадами пані Наталія.

Змінив пензель на зброю: у Луцьку триває виставка картин військового «Рідні барви 4.5.0.»


На лінії фронту художник розписує стіни, аксесуари для своїх побратимів і прапори, які відправляє за кордон. Для цього використовує будівельні фарби, які вдається знайти, та підручні матеріали.

Лучани матимуть змогу відвідати виставку «Рідні барви 4.5.0.» до 31 жовтня 2023 року.

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Теги: виставка, Луцьк, рідні барви, ЗСУ, варте уваги
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