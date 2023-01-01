Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова

Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
У Ківерцівській громаді сьогодні попрощалися та провели в останню путь Захисника, уродженця міста Ківерці Андрія Степанова.

Він віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя кожного з нас, повідомляє у фейсбуці Ківерцівська міськрада.

У Свято-Покровському соборі звершили заупокійне похоронне богослужіння за померлим воїном.
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова

Поховали військовослужбовця Андрія Степанова на Алеї Слави міського кладовища.
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова

«Серце загиблого воїна зупинилось, але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою», - йдеться у повідомленні.
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова

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Теги: загиблі, війна
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