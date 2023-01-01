Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова
Сьогодні, 17:27
У Ківерцівській громаді сьогодні попрощалися та провели в останню путь Захисника, уродженця міста Ківерці Андрія Степанова.
Він віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя кожного з нас, повідомляє у фейсбуці Ківерцівська міськрада.
У Свято-Покровському соборі звершили заупокійне похоронне богослужіння за померлим воїном.
Поховали військовослужбовця Андрія Степанова на Алеї Слави міського кладовища.
«Серце загиблого воїна зупинилось, але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою», - йдеться у повідомленні.
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Він віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя кожного з нас, повідомляє у фейсбуці Ківерцівська міськрада.
У Свято-Покровському соборі звершили заупокійне похоронне богослужіння за померлим воїном.
Поховали військовослужбовця Андрія Степанова на Алеї Слави міського кладовища.
«Серце загиблого воїна зупинилось, але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою», - йдеться у повідомленні.
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