Місто на Волині у скорботі: поховали Героя Андрія Степанова

У Ківерцівській громаді сьогодні попрощалися та провели в останню путь Захисника, уродженця міста КіверціВінза свободу і незалежність України, за мирне життя кожного з нас, повідомляє у фейсбуці Ківерцівська міськрада.У Свято-Покровському соборі звершили заупокійне похоронне богослужіння за померлим воїном.Поховали військовослужбовця Андрія Степанова на Алеї Слави міського кладовища.«Серце загиблого воїна зупинилось, але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять Герою», - йдеться у повідомленні.