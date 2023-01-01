У селі під Луцьком дорогу перед кортежем із тілом Героя встелили квітами

У селі Липини, що поблизу обласного центру Волині, зустріли скорботний кортеж ізПро це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.«У Липинах односельчани та небайдужі волиняни на колінах, з державними прапорами, встеляючи дорогу квітами, зустріли свого Героя Андрія Валерійовича Несторука, який віддав найдорожче - своє життя за Україну і всіх нас», - зазначили у громаді.Нагадаємо, старший стрілець десантно-штурмового батальйону Андрій Несторук загинув 7 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району на Луганщині в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним Військовій присязі.