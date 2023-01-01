Керівництво волинської фірми «відмило» 16 мільйонів
Сьогодні, 18:40
На Волині судять підприємців та керівника деревообробного підприємства за легалізацію понад 16 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом (ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК України).
За даними слідства, із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді не поставляли.
На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, грошові кошти в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в якості оплати за товар.
У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом (ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК України).
За даними слідства, із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді не поставляли.
На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, грошові кошти в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в якості оплати за товар.
У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.
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