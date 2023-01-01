Керівництво волинської фірми «відмило» 16 мільйонів

Керівництво волинської фірми «відмило» 16 мільйонів
На Волині судять підприємців та керівника деревообробного підприємства за легалізацію понад 16 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом (ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді не поставляли.

На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, грошові кошти в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в якості оплати за товар.

У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прокуратура, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд оштрафував винуватця смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 19:33
Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку
Сьогодні, 19:11
Керівництво волинської фірми «відмило» 16 мільйонів
Сьогодні, 18:40
У селі під Луцьком дорогу перед кортежем із тілом Героя встелили квітами
Сьогодні, 18:17
У місті на Волині на честь полеглого «кіборга» створили сквер
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
Переправили за кордон 25 ухилянтів: на Волині судять організаторів схеми Переправили за кордон 25 ухилянтів: на Волині судять організаторів схеми
06 жовтень, 15:33
Прокуратура судиться із сільрадою на Волині через півтисячолітні дуби Прокуратура судиться із сільрадою на Волині через півтисячолітні дуби
06 жовтень, 13:42
Судитимуть лучанина, який порушив заборону суду наближатися до дружини Судитимуть лучанина, який порушив заборону суду наближатися до дружини
14 вересень, 13:30
Переплатили за генератор 400 тисяч: на Волині судитимуть посадовців Переплатили за генератор 400 тисяч: на Волині судитимуть посадовців
05 вересень, 02:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд оштрафував винуватця смертельної аварії на Волині
Сьогодні, 19:33
 0
Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку
Сьогодні, 19:11
 0
Керівництво волинської фірми «відмило» 16 мільйонів
Сьогодні, 18:40
 0
У селі під Луцьком дорогу перед кортежем із тілом Героя встелили квітами
Сьогодні, 18:17
 0
У місті на Волині на честь полеглого «кіборга» створили сквер
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8