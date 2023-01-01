Суд оштрафував винуватця смертельної аварії на Волині





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пише інформаційне агентство



Як вказано у матеріалах справи, смертельна аварія трапилася в післяобідню пору 28 червня на автодорозі М-07 в селі Старовойтове Ковельського району. Водій Volkswagen Passat Сергій М. через неуважність виїхав на праве узбіччя та зіткнувся з причепом тягача DAF. Пасажир легковика отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.



Про Сергія М. відомо, що він працює старшим водолазом водолазно-рятувального відділення (смт. Шацьк) групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Волинській області. Раніше судимий не був.



Сергій М. визнав свою вину. Чоловік пригадав, що того дня до кафетерію дружини разом з тестем доставляли продукти харчування. Під час керування автомобілем сонце засліпило водію очі. В цей момент тесть попросив виключити кондиціонер та зробити музику тихіше. Тож на певний час Сергій М. відволікся, а, можливо, й придрімав. Коли відчув удар, то зрозумів, що сталася ДТП.



Тестя було госпіталізовано спочатку в Любомльську ЦРЛ, пізніше – в Луцьку міську лікарню. Вони з дружною постійно відвідували його, забезпечували лікування, а після смерті організували поховання.



Своєю чергою, дружина потерпілого розповіла, що з ним вони виховують двох спільних доньок. Жінка вказала, що протягом року поховала матір та батька, в яких була однією дитиною. Вона зауважила, що з обвинуваченим в них є повне розуміння та спільний тягар того, що відбулось. Вважає, що вони і так понесли непоправне горе і додаткове покарання буде надмірне та несправедливе для їхньої сім'ї.



Тож вона просила суворо не карати водія та не позбавляти права керування транспортними засобами, оскільки він їй допомагає у її діяльності, де потрібний автомобіль. Інших водіїв в сім'ї немає.



Врахувавши усі обставини справи, суддя оштрафував винуватця смертельної ДТП на 68 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині винуватця автопригоди, в якій загинула людина, засудили до штрафу обсягом 68 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пише інформаційне агентство Волинські новини Як вказано у матеріалах справи, смертельна аварія трапилася в післяобідню пору 28 червня на автодорозі М-07 в селі Старовойтове Ковельського району. Водій Volkswagen Passatчерез неуважність виїхав на праве узбіччя та зіткнувся з причепом тягача DAF. Пасажир легковика отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.Про Сергія М. відомо, що він працює старшим водолазом водолазно-рятувального відділення (смт. Шацьк) групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Волинській області. Раніше судимий не був.Сергій М. визнав свою вину. Чоловік пригадав, що того дня до кафетерію дружини разом з тестем доставляли продукти харчування. Під час керування автомобілем сонце засліпило водію очі. В цей момент тесть попросив виключити кондиціонер та зробити музику тихіше. Тож на певний час Сергій М. відволікся, а, можливо, й придрімав. Коли відчув удар, то зрозумів, що сталася ДТП.Тестя було госпіталізовано спочатку в Любомльську ЦРЛ, пізніше – в Луцьку міську лікарню. Вони з дружною постійно відвідували його, забезпечували лікування, а після смерті організували поховання.Своєю чергою, дружина потерпілого розповіла, що з ним вони виховують двох спільних доньок. Жінка вказала, що протягом року поховала матір та батька, в яких була однією дитиною. Вона зауважила, що з обвинуваченим в них є повне розуміння та спільний тягар того, що відбулось. Вважає, що вони і так понесли непоправне горе і додаткове покарання буде надмірне та несправедливе для їхньої сім'ї.Тож вона просила суворо не карати водія та не позбавляти права керування транспортними засобами, оскільки він їй допомагає у її діяльності, де потрібний автомобіль. Інших водіїв в сім'ї немає.Врахувавши усі обставини справи, суддя оштрафував винуватця смертельної ДТП на 68 тисяч гривень.

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