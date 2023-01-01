Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 жовтня.
Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 18-23° тепла.
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Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с. Температура вночі 9-14° тепла, вдень 18-23° тепла.
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