Яка зарплата у працівників луцького комунального підприємства, яке займається похованнями

Яка зарплата у працівників луцького комунального підприємства, яке займається похованнями
Повідомили, скільки заробляють працівники Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування.

Станом на перше липня 2023 року середньомісячна заробітна плата працівників КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» за шість місяців роботи становить 15 529 гривень, інформує "Конкурент".

Про це йдеться у звіті про роботу підприємства, який виконавчий комітет міськради взяв до уваги під час засідання.

Загалом на підприємстві працює 59 людей, з яких 50 – виробничий та обслуговуючий персонал, 8 – адміністративно-управлінський персонал та один керівник. За першу половину 2023 року на оплату їх праці витратили майже 5,5 мільйона гривень.
Яка зарплата у працівників луцького комунального підприємства, яке займається похованнями


У документі зазначають, що за 6 місяців директору підприємства нарахували 231,3 тисячі гривень. Виходить, що в середньому за місяць роботи він отримував по 38,6 тисячі гривень. Адміністративний персонал за цей же період заробив 909,7 тисячі гривень, якщо підрахувати, то вийде, що одна людина в середньому напрацьовувала на 18,9 тисячі гривень.

Виробничому та обслуговуючому персоналу з січня по червень загалом нарахували 4,3 мільйона гривень. Виходить, що в середньому один працівник за пів року роботи отримував по 14,3 тисячі гривень за місяць. До слова, мінімальний посадовий оклад на підприємстві – 6,7 тисячі гривень.

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Теги: зарплати, комунальне підприємство, поховання
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