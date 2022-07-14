За роботу у комендантську годину хочуть штрафувати заклади на пристойні суми: що обіцяють у МВС

За роботу у комендантську годину хочуть штрафувати заклади на пристойні суми: що обіцяють у МВС
В Україні готується проєкт закону, в рамках якого на власників ресторанів та барів, які працюють у комендантську годину, будуть накладати штраф до 680 тисяч гривень.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує ТСН.

За його словами, планується посилити контроль над закладами, які порушують комендантську годину та працюють у нічний час.

"На сьогоднішній день ми разом з народними депутатами підготували проєкт закону, завтра він буде відправлений відповідно в правоохоронний комітет (Верховної Ради, – ред.). Цим проєктом закону вносяться зміни до Адміністративного кодексу нашої держави щодо відповідальності власників суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців за роботу таких закладів... нічних закладів, ресторанів і так далі. Насправді ми говоримо про обмеження їхньої роботи і контроль за їхньою роботою саме в ті часові режими, які були встановлені або військовим командуванням, або військовим керівництвом”, - наголосив Ігор Клименко.

Згідно з чим законодавцям пропонується встановити штрафи за работу таких закладів.

“Ми пропонуємо, щоб ці штрафи становили 34-170 тисяч гривень, якщо такі порушення були встановлені перший раз. І якщо такі порушення будуть встановлені наступного разу протягом одного року – 340-680 тисяч гривень... Це на розгляд законодавців, я думаю, що найближчий час Верховна Рада такі пропозиції розгляне”, - підкреслив міністр.

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Теги: Комендантська година, штрафи
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