Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка

Олександра Грицанюка волиняни гідно зустріли ввечері 11 жовтня.



Про це інформують соцмережі.



Церемонія поховання відбудеться у четвер, 12 жовтня.



Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.



О 10.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода). Маршрут: Свободи - Ковельська - Незалежності - Шевченка.



Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



Олександр Грицанюк героїчно загинув 6 жовтня 2023 року внаслідок поранень отриманих в результаті стрілецького бою з противником на позиціях ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

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