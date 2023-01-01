Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка
Сьогодні, 22:16
Тіло військовослужбовця 29-річного Олександра Грицанюка волиняни гідно зустріли ввечері 11 жовтня.
Про це інформують соцмережі.
Церемонія поховання відбудеться у четвер, 12 жовтня.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 10.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода). Маршрут: Свободи - Ковельська - Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Олександр Грицанюк героїчно загинув 6 жовтня 2023 року внаслідок поранень отриманих в результаті стрілецького бою з противником на позиціях ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.
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Про це інформують соцмережі.
Церемонія поховання відбудеться у четвер, 12 жовтня.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 10.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода). Маршрут: Свободи - Ковельська - Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Олександр Грицанюк героїчно загинув 6 жовтня 2023 року внаслідок поранень отриманих в результаті стрілецького бою з противником на позиціях ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.
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