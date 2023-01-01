У закладах освіти Горохівської громади навчають дітей сортувати сміття

У освітніх закладах Горохівської громади встановлено комплекти ящиків для сортування твердих побутових відходів.Про це інформують у Горохівській міській територіальній громаді.Цей крок спрямований на покращення екологічної ситуації та навчання молодого покоління важливим аспектам сортуванню відходів та їх переробки.Завдяки пілотному проекту, що передбачав встановлення 10 комплектів для сортування в місцевих навчальних закладах, учні та вчителі тепер мають змогу відокремлювати папір, скло, пластик та метал. Цей проект є продовженням іншої успішної ініціативи, відомої як "Не пали, компостуй," яка проводилася в навчальних закладах громади.За кошти місцевого бюджету встановлено 10 комплектів для сортування твердих побутових відходів у Горохівському ліцеї №1, Горохівському ліцеї №2, Звиняченському, Мирненському ліцеях, Ощівській, Скобелківській, Холонівській гімназіях, а також в ЗДО "Казка," "Сонечко," м. Горохів та "Скобелка.""Горохівська міська рада докладає зусиль для створення більш чистого та здорового оточуючого середовища, а також навчає молоде покоління цінностям відповідального відношення до природи. Завдяки цим заходам, майбутні покоління матимуть можливість наслідувати екологічно свідому поведінку та дбайливо ставитися до навколишнього світу", - йдеться у повідомленні.