У закладах освіти Горохівської громади навчають дітей сортувати сміття

У закладах освіти Горохівської громади навчають дітей сортувати сміття
У освітніх закладах Горохівської громади встановлено комплекти ящиків для сортування твердих побутових відходів.

Про це інформують у Горохівській міській територіальній громаді.

Цей крок спрямований на покращення екологічної ситуації та навчання молодого покоління важливим аспектам сортуванню відходів та їх переробки.

У закладах освіти Горохівської громади навчають дітей сортувати сміття

Завдяки пілотному проекту, що передбачав встановлення 10 комплектів для сортування в місцевих навчальних закладах, учні та вчителі тепер мають змогу відокремлювати папір, скло, пластик та метал. Цей проект є продовженням іншої успішної ініціативи, відомої як "Не пали, компостуй," яка проводилася в навчальних закладах громади.

За кошти місцевого бюджету встановлено 10 комплектів для сортування твердих побутових відходів у Горохівському ліцеї №1, Горохівському ліцеї №2, Звиняченському, Мирненському ліцеях, Ощівській, Скобелківській, Холонівській гімназіях, а також в ЗДО "Казка," "Сонечко," м. Горохів та "Скобелка."

"Горохівська міська рада докладає зусиль для створення більш чистого та здорового оточуючого середовища, а також навчає молоде покоління цінностям відповідального відношення до природи. Завдяки цим заходам, майбутні покоління матимуть можливість наслідувати екологічно свідому поведінку та дбайливо ставитися до навколишнього світу", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сортування сміття, Горохів, заклади освіти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка
Сьогодні, 22:16
У закладах освіти Горохівської громади навчають дітей сортувати сміття
Сьогодні, 21:45
За роботу у комендантську годину хочуть штрафувати заклади на пристойні суми: що обіцяють у МВС
Сьогодні, 21:19
Яка зарплата у працівників луцького комунального підприємства, яке займається похованнями
Сьогодні, 20:52
«Наш край» та паб «Олдскул»: для луцьких закладів встановили режим роботи
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
На Волині суд виправдав обвинувачену в отриманні хабара колишню голову РДА На Волині суд виправдав обвинувачену в отриманні хабара колишню голову РДА
26 серпень, 02:02
У Луцькому районі від важкої хвороби помер воїн Юрій Дісса У Луцькому районі від важкої хвороби помер воїн Юрій Дісса
11 серпень, 11:30
Волинська лікарня виплатить сину померлого пацієнта 50 тисяч гривень Волинська лікарня виплатить сину померлого пацієнта 50 тисяч гривень
05 липень, 11:30
Волинянка «розблокувала» банківську картку і віддала шахраям 14 тисяч гривень Волинянка «розблокувала» банківську картку і віддала шахраям 14 тисяч гривень
14 червень, 02:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка
Сьогодні, 22:16
 0
У закладах освіти Горохівської громади навчають дітей сортувати сміття
Сьогодні, 21:45
 0
За роботу у комендантську годину хочуть штрафувати заклади на пристойні суми: що обіцяють у МВС
Сьогодні, 21:19
 0
Яка зарплата у працівників луцького комунального підприємства, яке займається похованнями
Сьогодні, 20:52
 0
«Наш край» та паб «Олдскул»: для луцьких закладів встановили режим роботи
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8