У закладах освіти Горохівської громади навчають дітей сортувати сміття
Сьогодні, 21:45
У освітніх закладах Горохівської громади встановлено комплекти ящиків для сортування твердих побутових відходів.
Про це інформують у Горохівській міській територіальній громаді.
Цей крок спрямований на покращення екологічної ситуації та навчання молодого покоління важливим аспектам сортуванню відходів та їх переробки.
Завдяки пілотному проекту, що передбачав встановлення 10 комплектів для сортування в місцевих навчальних закладах, учні та вчителі тепер мають змогу відокремлювати папір, скло, пластик та метал. Цей проект є продовженням іншої успішної ініціативи, відомої як "Не пали, компостуй," яка проводилася в навчальних закладах громади.
За кошти місцевого бюджету встановлено 10 комплектів для сортування твердих побутових відходів у Горохівському ліцеї №1, Горохівському ліцеї №2, Звиняченському, Мирненському ліцеях, Ощівській, Скобелківській, Холонівській гімназіях, а також в ЗДО "Казка," "Сонечко," м. Горохів та "Скобелка."
"Горохівська міська рада докладає зусиль для створення більш чистого та здорового оточуючого середовища, а також навчає молоде покоління цінностям відповідального відношення до природи. Завдяки цим заходам, майбутні покоління матимуть можливість наслідувати екологічно свідому поведінку та дбайливо ставитися до навколишнього світу", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують у Горохівській міській територіальній громаді.
Цей крок спрямований на покращення екологічної ситуації та навчання молодого покоління важливим аспектам сортуванню відходів та їх переробки.
Завдяки пілотному проекту, що передбачав встановлення 10 комплектів для сортування в місцевих навчальних закладах, учні та вчителі тепер мають змогу відокремлювати папір, скло, пластик та метал. Цей проект є продовженням іншої успішної ініціативи, відомої як "Не пали, компостуй," яка проводилася в навчальних закладах громади.
За кошти місцевого бюджету встановлено 10 комплектів для сортування твердих побутових відходів у Горохівському ліцеї №1, Горохівському ліцеї №2, Звиняченському, Мирненському ліцеях, Ощівській, Скобелківській, Холонівській гімназіях, а також в ЗДО "Казка," "Сонечко," м. Горохів та "Скобелка."
"Горохівська міська рада докладає зусиль для створення більш чистого та здорового оточуючого середовища, а також навчає молоде покоління цінностям відповідального відношення до природи. Завдяки цим заходам, майбутні покоління матимуть можливість наслідувати екологічно свідому поведінку та дбайливо ставитися до навколишнього світу", - йдеться у повідомленні.
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