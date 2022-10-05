У Луцьких навчальних закладах продовжують впроваджувати заходи з енергомодернізації

У Луцьких навчальних закладах продовжують впроваджувати заходи з енергомодернізації
У 32-ох навчальних закладах Луцька тривають заходи з термомодернізації за системою, так званих, ЕСКО контрактів. До цього процесу не залучаються кошти міського бюджету. Це - інвестиції приватного інвестора, який в майбутньому отримуватиме кошти від економії, яка відбуватиметься внаслідок енергомодернізації того чи іншого закладу.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянув хід виконання ремонтних робіт в дошкільних навчальних закладах №26, 18, 4, 11 та 19. В ДНЗ №19 будівельники утеплюють фасад та вже встановлено тепловий насос на гарячу воду. Тим часом, у 26-му садочку такі насоси, окрім нагріву теплої води, встановлено також і на опалення. Раніше там була збиткова котельня ДКП “Луцьктепло”, яка працювала виключно на цей садочок. Зараз її закривають, а в приміщенні зроблять додаткове укриття. За словами міського голови, фактично це перший садочок в місті, який перейшов на автономне опалення без газу.

У Луцьких навчальних закладах продовжують впроваджувати заходи з енергомодернізації

Також Ігор Поліщук відвідав садочки, де працюють басейни. У цих закладах також встановлено теплові насоси на підігрів води в басейнах та систему фільтрації і рециркуляції води, щоб кожен раз не зливати воду з чаші басейну, а щоб набрана вода, постійно була чистою. Так зекономляться кошти, адже не буде перевитрати води.

Таким чином заходи з енергомодернізації навчальних та виховних закладів допоможуть місту зменшити залежність від енергоносіїв та, відповідно, економитимуть кошти міського бюджету. Разом з тим, це дає більш комфортні умови для дітей, адже в садочках буде тепло. Ну й звичайно є ще естетична сторона питання. Відремонтовані в цьому році фасади, пофарбують. А ті, які не встигнуть зробити, зроблять в наступному році.


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Теги: утеплення, заклади освіти, інспекція, Луцьк
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