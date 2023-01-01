Кому найбільше довіряють українці: у Центрі Разумкова оприлюднили результати опитування

Найбільшу довіру громадян мають Збройні сили України. За час повномасштабної війни довіра до армії зросла: у липні-серпні 2021 року довіра до ЗСУ була 68%, а зараз — 93%.Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 вересня.Після ЗСУ найбільшу довіру висловлюють добровольчим загонам (85%), волонтерським організаціям (84%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (83%), Національній гвардії (81%), Державній прикордонній службі (76,5%), президентові (72%), Міністерстві оборони (71%), Службі безпеки України (66%), громадським організаціям (60,5%), церкві (59%), Національній поліції України (57%), головам міста (селища, села), в якому живуть респонденти (54%). 47% опитаних українців довіряють засобам масової інформації. За рівнем довіри ЗМІ опинилися на 15-му місці.Окрім цього, частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 41%), до Національного банку (відповідно 46% і 42%) та до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (відповідно 44% і 31%).Найменше довіряють чиновникам (19,1%), судовій системі (17.7%) та політичним партіям (14,1%).Крім того, негативний баланс довіри (не довіряють більше, ніж довіряють) зафіксували щодо Верховної Ради, прокуратури, уряду, комерційних банків, НАБУ, САП, а також профспілок.Рейтинг довіри до громадських лідерів (політиків, посадовців, громадських діячів, журналістів) очолює(75%), хоча президентові України, за даними Центру Разумкова, довіряють на 3% менше.Найбільшу довіру також висловлюють до(64%) та(51%).Здебільшого довіряють, ніж навпаки,(відповідно 45% і 30%),(відповідно 44% і 39,5%),(відповідно 42% і 35,5%),(відповідно 34% і 21%),(відповідно 31% і 25%),(відповідно 28,5% і 26%), Ігорю Клименку (відповідно 26% і 22%) та(відповідно 25% і 21%).За даними Центру Разумкова, більшість опитаних не довіряють(82%),(82%),(73%),(71%),(58%),(54%) та(53%).Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, дотаСоціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування з 21 по 27 вересня 2023 року методом face-to-face. Опитування проводилося у всіх областах, крім Донеччини, Луганщини та Криму. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.