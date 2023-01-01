12 жовтня на Волині: гортаючи календар

12 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає луцька художниця Тетяна Панасюк (на фото).

Також особисте свято відзначають волинський радіоведучий і ді-джей Максим Фраєрман.

12 жовтня за новим церковним календарем згадують трьох святих мучеників - Прова, Тараха й Андроника.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Ян, Тарас, Остап, Микола, Макар, Іван, Денис, Богдан, Олександр, Домініка.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: іменини, дні народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу
11 жовтень, 23:44
Кому найбільше довіряють українці: у Центрі Разумкова оприлюднили результати опитування
11 жовтень, 23:21
У Луцьких навчальних закладах продовжують впроваджувати заходи з енергомодернізації
11 жовтень, 22:49
Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка
11 жовтень, 22:16
Схожі новини
10 жовтня на Волині: гортаючи календар 10 жовтня на Волині: гортаючи календар
10 жовтень, 00:00
4 вересня на Волині: гортаючи календар 4 вересня на Волині: гортаючи календар
04 вересень, 00:00
28 серпня на Волині: гортаючи календар 28 серпня на Волині: гортаючи календар
28 серпень, 00:00
26 серпня на Волині: гортаючи календар 26 серпня на Волині: гортаючи календар
26 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу
11 жовтень, 23:44
 0
Кому найбільше довіряють українці: у Центрі Разумкова оприлюднили результати опитування
11 жовтень, 23:21
 0
У Луцьких навчальних закладах продовжують впроваджувати заходи з енергомодернізації
11 жовтень, 22:49
 0
Героїчно загинув: на рідну землю привезли тіло захисника з Волині Олександра Грицанюка
11 жовтень, 22:16
 0
Медіа
відео
1/8