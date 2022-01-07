У Луцькій міській раді будуть боротися із корупцією
Сьогодні, 01:35
Аби оцінити корупційні ризики у діяльності міської ради, у Луцьку створили відповідну робочу групу.
Рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, інформує ІА "Волинські новини".
Як ідеться у пояснювальній записці, у Луцькій міськраді розпочали процес оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради в форматі самооцінювання, щоб розробити та впровадити інструменти доброчесності у діяльності органу місцевого самоврядування.
Цей процес відбувається на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 та в рамках підготовки проєкту Антикорупційної програми.
Тож члени виконкому вирішили утворити робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та затвердили відповідне положення.
Серед основних завдання робочої групи: планування роботи з оцінювання корупційних ризиків; дослідження середовища Луцької міської ради та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків; обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, у тому числі шляхом їхньої опитування (анкетування), інтерв’ювання; здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків; розробка заходів впливу на корупційні ризики; підготовка проєкту Антикорупційної програми Луцької міської ради.
До робочої групи увійдуть:
Вербич Юрій Григорович – заступник міського голови, керуючий справами виконкому, голова робочої групи;
Романюк Олександр Євгенович – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу, заступник голови робочої групи;
Кучинська Олена Василівна – заступник начальника організаційного відділу, секретар робочої групи;
Гаврилевська Людмила Миколаївна – заступник директора департаменту фінансів, бюджету та аудиту, начальник відділу доходів бюджету;
Гаврилюк Сергій Вікторович – перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства;
Гайдучик Ірина Іванівна – виконавча директорка ГО «Волинський Інститут Права»;
Горбач Юрій Анатолійович – директор ГО «Центр журналістських розслідувань Сила правди»;
Гула Софія Вікторівна – заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління земельних ресурсів;
Дацюк Юлія Миколаївна – заступник директора департаменту економічної політики, депутат міської ради;
Климук Дмитро Миколайович – голова ГО «Центр Юридичної Допомоги»;
Кучинський Андрій Євгенович – заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу закупівель та договірної роботи;
Лущакевич Євгеній Вікторович – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;
Мушит Орися Володимирівна – начальник відділу кадрово-юридичної роботи департаменту освіти.
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Рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, інформує ІА "Волинські новини".
Як ідеться у пояснювальній записці, у Луцькій міськраді розпочали процес оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради в форматі самооцінювання, щоб розробити та впровадити інструменти доброчесності у діяльності органу місцевого самоврядування.
Цей процес відбувається на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 та в рамках підготовки проєкту Антикорупційної програми.
Тож члени виконкому вирішили утворити робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та затвердили відповідне положення.
Серед основних завдання робочої групи: планування роботи з оцінювання корупційних ризиків; дослідження середовища Луцької міської ради та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків; обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, у тому числі шляхом їхньої опитування (анкетування), інтерв’ювання; здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків; розробка заходів впливу на корупційні ризики; підготовка проєкту Антикорупційної програми Луцької міської ради.
До робочої групи увійдуть:
Вербич Юрій Григорович – заступник міського голови, керуючий справами виконкому, голова робочої групи;
Романюк Олександр Євгенович – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу, заступник голови робочої групи;
Кучинська Олена Василівна – заступник начальника організаційного відділу, секретар робочої групи;
Гаврилевська Людмила Миколаївна – заступник директора департаменту фінансів, бюджету та аудиту, начальник відділу доходів бюджету;
Гаврилюк Сергій Вікторович – перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства;
Гайдучик Ірина Іванівна – виконавча директорка ГО «Волинський Інститут Права»;
Горбач Юрій Анатолійович – директор ГО «Центр журналістських розслідувань Сила правди»;
Гула Софія Вікторівна – заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління земельних ресурсів;
Дацюк Юлія Миколаївна – заступник директора департаменту економічної політики, депутат міської ради;
Климук Дмитро Миколайович – голова ГО «Центр Юридичної Допомоги»;
Кучинський Андрій Євгенович – заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу закупівель та договірної роботи;
Лущакевич Євгеній Вікторович – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;
Мушит Орися Володимирівна – начальник відділу кадрово-юридичної роботи департаменту освіти.
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