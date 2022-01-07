У Луцькій міській раді будуть боротися із корупцією

У Луцькій міській раді будуть боротися із корупцією
Аби оцінити корупційні ризики у діяльності міської ради, у Луцьку створили відповідну робочу групу.

Рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, інформує ІА "Волинські новини".

Як ідеться у пояснювальній записці, у Луцькій міськраді розпочали процес оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради в форматі самооцінювання, щоб розробити та впровадити інструменти доброчесності у діяльності органу місцевого самоврядування.

Цей процес відбувається на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 та в рамках підготовки проєкту Антикорупційної програми.

Тож члени виконкому вирішили утворити робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та затвердили відповідне положення.

Серед основних завдання робочої групи: планування роботи з оцінювання корупційних ризиків; дослідження середовища Луцької міської ради та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків; обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, у тому числі шляхом їхньої опитування (анкетування), інтерв’ювання; здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків; розробка заходів впливу на корупційні ризики; підготовка проєкту Антикорупційної програми Луцької міської ради.

До робочої групи увійдуть:

Вербич Юрій Григорович – заступник міського голови, керуючий справами виконкому, голова робочої групи;

Романюк Олександр Євгенович – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу, заступник голови робочої групи;

Кучинська Олена Василівна – заступник начальника організаційного відділу, секретар робочої групи;

Гаврилевська Людмила Миколаївна – заступник директора департаменту фінансів, бюджету та аудиту, начальник відділу доходів бюджету;

Гаврилюк Сергій Вікторович – перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства;

Гайдучик Ірина Іванівна – виконавча директорка ГО «Волинський Інститут Права»;

Горбач Юрій Анатолійович – директор ГО «Центр журналістських розслідувань Сила правди»;

Гула Софія Вікторівна – заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, начальник управління земельних ресурсів;

Дацюк Юлія Миколаївна – заступник директора департаменту економічної політики, депутат міської ради;

Климук Дмитро Миколайович – голова ГО «Центр Юридичної Допомоги»;

Кучинський Андрій Євгенович – заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу закупівель та договірної роботи;

Лущакевич Євгеній Вікторович – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;

Мушит Орися Володимирівна – начальник відділу кадрово-юридичної роботи департаменту освіти.

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Теги: крорупція, Луцька міська рада
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