Серіал про перші дні війни у Києві покажуть на Netflix





«Перші дні» — це історії містян, які залишалися у столиці в лютому-березні 2022 року в серіальному форматі. Це про звичайних людей, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах — утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє,



На початку розробки серіалу до FILM.UA Group приєдналися як копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим прокатчиком виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проєкт розроблявся ще на рівні сценаріїв.



«Перші дні» став наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, — і покажуть його саме українською», — зазначає Катерина Вишневська, директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерка проєкту.



Анастасія Лодкіна — виконавча продюсерка серіалу вирішила об’єднати шість історій від шести відомих українських режисерів, що стали основою «Перших днів».



Кожен епізод серіалу представлений як окремий художній мініфільм, натхненний реальними подіями. Деякі персонажі навіть мають прототипів у реальному житті, зокрема Андрій Данилко — легенда української естради, який проводив стрими зі своєї столичної квартири, ставши натхненням для мільйонів.



«Україна нині в центрі уваги світу, та іноземній аудиторії цікаво дізнатися, що відбувається з нами, не тільки з новин, а на глибшому рівні. Саме формат художнього серіалу дає змогу глибше відчути наш біль та сподівання — і співвіднести себе зі звичайними українцями», — ділиться Анна Єлісєєва, продюсерка проєкту.



«Перші дні» став першим українським проєктом, який прем’єрять саме на стримінговому сервісі для багатьох країн одночасно. Крім того, у більш ніж 12 державах, як-от Ісландії, Австралії та Франції, стрічку покажуть національні телеканали. В Україні новинку можна буде також переглянути на телеканалі «1+1» наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серіал можна буде побачити в Україні та Європі вже 1 листопада.«Перші дні» — це історії містян, які залишалися у столиці в лютому-березні 2022 року в серіальному форматі. Це про звичайних людей, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах — утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє, інформує “Вечірній Київ”.На початку розробки серіалу до FILM.UA Group приєдналися як копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим прокатчиком виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проєкт розроблявся ще на рівні сценаріїв.«Перші дні» став наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, — і покажуть його саме українською», — зазначає, директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерка проєкту.— виконавча продюсерка серіалу вирішила об’єднати шість історій від шести відомих українських режисерів, що стали основою «Перших днів».Кожен епізод серіалу представлений як окремий художній мініфільм, натхненний реальними подіями. Деякі персонажі навіть мають прототипів у реальному житті, зокрема Андрій Данилко — легенда української естради, який проводив стрими зі своєї столичної квартири, ставши натхненням для мільйонів.«Україна нині в центрі уваги світу, та іноземній аудиторії цікаво дізнатися, що відбувається з нами, не тільки з новин, а на глибшому рівні. Саме формат художнього серіалу дає змогу глибше відчути наш біль та сподівання — і співвіднести себе зі звичайними українцями», — ділиться, продюсерка проєкту.«Перші дні» став першим українським проєктом, який прем’єрять саме на стримінговому сервісі для багатьох країн одночасно. Крім того, у більш ніж 12 державах, як-от Ісландії, Австралії та Франції, стрічку покажуть національні телеканали. В Україні новинку можна буде також переглянути на телеканалі «1+1» наступного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію