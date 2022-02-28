У селі на Волині відкрився оновлений медичний пункт

У селі на Волині відкрився оновлений медичний пункт
У селі Грибовиця після капітального ремонту відкрився Грибовицький медичний пункт тимчасового базування.

Про це повідомляє КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Оновлений медичний пункт буде надавати невідкладну медичну допомогу мешканцям села, окрім цього у медичному пункті працюватиме процедурний кабінет, жіночий оглядовий кабінеті, кабінет прийому та фізіотерапевтичний кабінет.

Із новинок- щочетверга з 8.00 до 10.00 год буде здійснюватися забір крові на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, цукор крові, поводитися швидкі тести на гепатити,ВІЛ.

За направленням сімейного лікаря у фізіотерапевтичному кабінеті буде проводитися біодинамотерапія та ультразвукове лікування.

Щоп'ятниці на постійній основі буде проводити виїзний консультативний прийом сімейний лікар Федорів Євген Михайлович, мешканцям села можна укладати декларації з новим лікарем.

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Теги: Пункт медичної допомоги, медична допомога
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