У селі на Волині відкрився оновлений медичний пункт

У селі Грибовиця після капітального ремонту відкрився Грибовицький медичний пункт тимчасового базування.Про це повідомляє КНП «Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги».Оновлений медичний пункт буде надавати невідкладну медичну допомогу мешканцям села, окрім цього у медичному пункті працюватиме процедурний кабінет, жіночий оглядовий кабінеті, кабінет прийому та фізіотерапевтичний кабінет.Із новинок- щочетверга з 8.00 до 10.00 год буде здійснюватися забір крові на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, цукор крові, поводитися швидкі тести на гепатити,ВІЛ.За направленням сімейного лікаря у фізіотерапевтичному кабінеті буде проводитися біодинамотерапія та ультразвукове лікування.Щоп'ятниці на постійній основі буде проводити виїзний консультативний прийом сімейний лікар Федорів Євген Михайлович, мешканцям села можна укладати декларації з новим лікарем.