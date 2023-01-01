Вночі Сили оборони знищили 28 «шахедів» із 33





Про це



"Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів». Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.



До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.



Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 «Shahed-131/136».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з північного та південного напрямків – Білгородська область (рф) та із мису Чауда (ТОТ Крим).Про це повідомили у Повітряних силах."Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів». Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 «Shahed-131/136».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію