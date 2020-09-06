Гарна новина для книголюбів: стартував передпродаж нового роману Сергія «Колоса» Мартинюка

Гарна новина для книголюбів: стартував передпродаж нового роману Сергія «Колоса» Мартинюка
Лідер гурту «Фіолет», письменник Сергій «Колос» Мартинюк написав нову книгу - роман «Кушмарджак», який вийде друком у видавництві «Наш формат».

На сайті видавництва «Наш формат» стартував передпродаж.

Очікується, що книга вийде друком у грудні цього року. Зараз її можна замовити за 370 гривень. Потім - буде дорожче.

«Ідея нового роману народилася з його назви — імені напівміфічної почвари, котру я вигадав ще в дитинстві і яка протягла зі мною в часі досьогодні. Від моменту, коли я почав вибудовувати ідею та сюжет майбутньої історії, до прочитання рукопису рідерами і моїх останніх правок минуло майже два роки. Робота над романом відбувалася, здебільшого, в Києві, але рукопис встиг побачити зі мною і схили Карпат, і кіпріотські піски, і береги Середземного моря, і рідні волинські луки, і навіть народження дочки. Планована сімейна драма про руйнацію шлюбу, щойно я зрозумів, ким будуть мої герої, перетворилася на птср-трилер, у якому люди в декораціях вигаданого містечка на київському Поліссі поборюють привидів минулого, множачи нові і нові травми. Вперше під час роботи над книгою я звертався за допомогою до експертів з різних сфер: військових, айтівців, психологів і колег по письменницькому цехові. Вперше, ситуативно в мене дрижали руки, коли я дописував роман. Зрештою, наразі К. — найскладніший і водночас найцікавіший мій літературний досвід. А ще це новий, окремий світ, в який я хочу запросити своїх читачів...» – охарактеризував Сергій Мартинюк свою книгу.

Гарна новина для книголюбів: стартував передпродаж нового роману Сергія «Колоса» Мартинюка

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Теги: Сергій Мартинюк, Колос, роман
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