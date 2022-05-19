Лучани виступають проти ремонту доріг під час війни

Лучани виступають проти ремонту доріг під час війни
У Луцьку активно тривають ремонтні роботи, поки це дозволяють погодні умови.

Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у лучан, чи доцільно ж витрачати величезні гроші на ремонт доріг під час війни.

За підсумками голосування, більшість лучан вважає, що, поки триває війна, гроші мають бути спрямовані на перемогу. За це проголосували 53% опитаних.

Водночас 43% жителів міста переконані, що ремонтувати дороги все ж треба, але лише ті, які перебувають у дуже поганому стані.

Лише 3% лучан проголосували за те, що війна не має бути перешкодою для ремонту доріг. Ще 1% взагалі байдуже щодо цього.

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Теги: Рент доріг, опитування, Луцьк
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