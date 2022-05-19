Лучани виступають проти ремонту доріг під час війни





Журналісти сайту



За підсумками голосування, більшість лучан вважає, що, поки триває війна, гроші мають бути спрямовані на перемогу. За це проголосували 53% опитаних.



Водночас 43% жителів міста переконані, що ремонтувати дороги все ж треба, але лише ті, які перебувають у дуже поганому стані.



Лише 3% лучан проголосували за те, що війна не має бути перешкодою для ремонту доріг. Ще 1% взагалі байдуже щодо цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку активно тривають ремонтні роботи, поки це дозволяють погодні умови.Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у лучан, чи доцільно ж витрачати величезні гроші на ремонт доріг під час війни.За підсумками голосування, більшість лучан вважає, що, поки триває війна, гроші мають бути спрямовані на перемогу. За це проголосували 53% опитаних.Водночас 43% жителів міста переконані, що ремонтувати дороги все ж треба, але лише ті, які перебувають у дуже поганому стані.Лише 3% лучан проголосували за те, що війна не має бути перешкодою для ремонту доріг. Ще 1% взагалі байдуже щодо цього.

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