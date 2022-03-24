Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу
11 жовтень, 23:44
У Володимирській дитячій художній школі виставлено на продаж картини, намальовані учнями цього мистецького навчального закладу.
Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Виручені кошти підуть на потреби Збройних Сил України, а саме 14-ї ОМБр та 39-го зенітного ракетного полку, де проходять службу викладачі школи.
Усіх шанувальників мистецтва просять долучитись до цієї доброї справи і тим підтримати маленьких художників, а з ними – і українських воїнів.
Переглянути усі роботи, запропоновані на продаж, можна за посиланням
https://facebook.com/groups/1595490370760523/permalink/3175103982799146/
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Про це повідомляє Володимирська міська рада.
Виручені кошти підуть на потреби Збройних Сил України, а саме 14-ї ОМБр та 39-го зенітного ракетного полку, де проходять службу викладачі школи.
Усіх шанувальників мистецтва просять долучитись до цієї доброї справи і тим підтримати маленьких художників, а з ними – і українських воїнів.
Переглянути усі роботи, запропоновані на продаж, можна за посиланням
https://facebook.com/groups/1595490370760523/permalink/3175103982799146/
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