Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу

Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу
У Володимирській дитячій художній школі виставлено на продаж картини, намальовані учнями цього мистецького навчального закладу.

Про це повідомляє Володимирська міська рада.

Виручені кошти підуть на потреби Збройних Сил України, а саме 14-ї ОМБр та 39-го зенітного ракетного полку, де проходять службу викладачі школи.

Усіх шанувальників мистецтва просять долучитись до цієї доброї справи і тим підтримати маленьких художників, а з ними – і українських воїнів.
Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу

Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу

Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу

Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу

Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу

Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу


Переглянути усі роботи, запропоновані на продаж, можна за посиланням
https://facebook.com/groups/1595490370760523/permalink/3175103982799146/

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Теги: картини, благодійний розпродаж, ЗСУ
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