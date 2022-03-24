Кошти підуть на ЗСУ: у Володимирі юні художники продають свої роботи, аби наблизити перемогу

У Володимирській дитячій художній школі виставлено на продаж картини, намальовані учнями цього мистецького навчального закладу.Про це повідомляє Володимирська міська рада.Виручені кошти підуть на потреби Збройних Сил України, а саме 14-ї ОМБр та 39-го зенітного ракетного полку, де проходять службу викладачі школи.Усіх шанувальників мистецтва просять долучитись до цієї доброї справи і тим підтримати маленьких художників, а з ними – і українських воїнів.Переглянути усі роботи, запропоновані на продаж, можна за посиланням