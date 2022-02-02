«Наш край» та паб «Олдскул»: для луцьких закладів встановили режим роботи





Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради,



Супермаркет «Наш край» на вулиці Ковельській, 40 працюватиме з 07:00 до 23:00 із забороною продажу алкоголю з 07:00 до 08:00 та з 22:00 до 23:00.



А ось для пабу «Олскул» на вулиці Винниченка, 69 А встановили режим роботи з 10:00 до 04:00 із забороною продажу на винос з 22:00 до 04:00 алкоголю та за умови дотримання комендантської години на період воєнного стану.



Відзначимо, що режим роботи встановили на рік. Заклади зобов’язали дотримуватися заходів безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для супермаркету «Наш край» на вулиці Ковельській та пабу «Олдскул» на вулиці Винниченка у Луцьку встановили режим роботи.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, інформує ІА "Волинські новини".Супермаркет «Наш край» на вулиці Ковельській, 40 працюватиме з 07:00 до 23:00 із забороною продажу алкоголю з 07:00 до 08:00 та з 22:00 до 23:00.А ось для пабу «Олскул» на вулиці Винниченка, 69 А встановили режим роботи з 10:00 до 04:00 із забороною продажу на винос з 22:00 до 04:00 алкоголю та за умови дотримання комендантської години на період воєнного стану.Відзначимо, що режим роботи встановили на рік. Заклади зобов’язали дотримуватися заходів безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

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