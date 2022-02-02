«Наш край» та паб «Олдскул»: для луцьких закладів встановили режим роботи
Сьогодні, 20:35
Для супермаркету «Наш край» на вулиці Ковельській та пабу «Олдскул» на вулиці Винниченка у Луцьку встановили режим роботи.
Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, інформує ІА "Волинські новини".
Супермаркет «Наш край» на вулиці Ковельській, 40 працюватиме з 07:00 до 23:00 із забороною продажу алкоголю з 07:00 до 08:00 та з 22:00 до 23:00.
А ось для пабу «Олскул» на вулиці Винниченка, 69 А встановили режим роботи з 10:00 до 04:00 із забороною продажу на винос з 22:00 до 04:00 алкоголю та за умови дотримання комендантської години на період воєнного стану.
Відзначимо, що режим роботи встановили на рік. Заклади зобов’язали дотримуватися заходів безпеки під час сигналу повітряної тривоги.
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Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, інформує ІА "Волинські новини".
Супермаркет «Наш край» на вулиці Ковельській, 40 працюватиме з 07:00 до 23:00 із забороною продажу алкоголю з 07:00 до 08:00 та з 22:00 до 23:00.
А ось для пабу «Олскул» на вулиці Винниченка, 69 А встановили режим роботи з 10:00 до 04:00 із забороною продажу на винос з 22:00 до 04:00 алкоголю та за умови дотримання комендантської години на період воєнного стану.
Відзначимо, що режим роботи встановили на рік. Заклади зобов’язали дотримуватися заходів безпеки під час сигналу повітряної тривоги.
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