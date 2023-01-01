Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку





Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці.



«Оперативне угруповання військ «Волинь» звертає увагу жителів області щодо характерних ознак підозрілих осіб, які можуть прибути в регіон для вчинення диверсій та терактів», - повідомили в ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська ОВА опублікувала пам’ятку щодо виявлення осіб, які можуть прибути на Волинь для проведення диверсійно-розвідувальної діяльності.Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці.«Оперативне угруповання військ «Волинь» звертає увагу жителів області щодо характерних ознак підозрілих осіб, які можуть прибути в регіон для вчинення диверсій та терактів», - повідомили в ОВА.

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