Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку

Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку
Волинська ОВА опублікувала пам’ятку щодо виявлення осіб, які можуть прибути на Волинь для проведення диверсійно-розвідувальної діяльності.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці.

«Оперативне угруповання військ «Волинь» звертає увагу жителів області щодо характерних ознак підозрілих осіб, які можуть прибути в регіон для вчинення диверсій та терактів», - повідомили в ОВА.
Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку
Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку
Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку
Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку
Як шукати шпигунів: Волинська ОВА оприлюднила пам’ятку

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Теги: шпигуни, росія
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