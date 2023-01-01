У місті на Волині на честь полеглого «кіборга» створили сквер

загинув на Харківщині, у рідному місті Рожищі відкрила сквер.



Про це повідомляє



Сквер облаштував товариш загиблого бійця Сергій Новосад. Чоловік розповів, рослини і камінь для облаштування обирав не випадково: "Для вічної пам'яті герою посаджене дерево, яке буде 300 років рости, камінь, який буде вічно тут лежати і зроблений для нього меморіальний знак. Кожен може прийти сюди".



Сквер Сергій Новосад заклав на узбіччі перехрестя зі жвавим рухом, біля скульптури "Паровоз". Каже, що орієнтовно місяць тому купив та висадив тут чотири дорослих дерева, кущі та квіти.



Береза, горобина, кизил та залізне дерево, зі слів чоловіка, символізують самого загиблого воїна та його родину.



Прийшли покласти квіти до меморіальної дошки рідні, друзі та знайомі Вячеслава Зенца. Як розповіла вдова загиблого Наталія Зенц, на місці цього скверу чоловік за життя любив пити каву з друзями.



"Мого чоловіка в місті Рожище любили всі. Любили, поважали, в нього було багато друзів, він був в мене такий комунікабельний", — каже вдова.



Анатолій Репш — побратим загиблого, який виносив тіло В'ячеслава Зенца із поля бою. Каже, що у місце розташування їхнього підрозділу російські військові влучили із танка.



"До останньої секунди ніхто не вірив, що Зенц загинув. Не може бути, Зенц не міг загинути, він був такий безстрашний, він брався за найскладніші завдання, виходив звідти без єдиної царапинки", — пригадує побратим.



Зі слів Анатолія Репша, Вячеслав мав бойовий досвід із 2014-го року. "Кіборг" боронив Донецький аеропорт, пройшов найгарячіші точки. У перші дні повномасштабної війни повернувся з-за кордону, де працював, та знову пішов добровольцем.



Влітку на честь В'ячеслава Зенца перейменували вулицю, де він проживав із дитинства з батьками та двома братами, а пізніше зі своєю сім'єю.



"Хочу подякувати сусідам, що вони швиденько все організували, зібрали підписи і вулиця в честь мого тата, я цим пишаюся. Я задоволена, що в мене тато Герой України і я його донька", — каже донька Вячеслава Ельвіра Зенц.



У квітні 2023-го рідні рожищанина розмістили на сайті президента петицію про присвоєння батькові звання "Героя України". Необхідної кількості голосів вона не набрала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На честь військового Вячеслава Зенца, який, у рідному місті Рожищі відкрила сквер.Про це повідомляє Суспільне Сквер облаштував товариш загиблого бійця. Чоловік розповів, рослини і камінь для облаштування обирав не випадково: "Для вічної пам'яті герою посаджене дерево, яке буде 300 років рости, камінь, який буде вічно тут лежати і зроблений для нього меморіальний знак. Кожен може прийти сюди".Сквер Сергій Новосад заклав на узбіччі перехрестя зі жвавим рухом, біля скульптури "Паровоз". Каже, що орієнтовно місяць тому купив та висадив тут чотири дорослих дерева, кущі та квіти.Береза, горобина, кизил та залізне дерево, зі слів чоловіка, символізують самого загиблого воїна та його родину.Прийшли покласти квіти до меморіальної дошки рідні, друзі та знайомі Вячеслава Зенца. Як розповіла вдова загиблого, на місці цього скверу чоловік за життя любив пити каву з друзями."Мого чоловіка в місті Рожище любили всі. Любили, поважали, в нього було багато друзів, він був в мене такий комунікабельний", — каже вдова.— побратим загиблого, який виносив тіло В'ячеслава Зенца із поля бою. Каже, що у місце розташування їхнього підрозділу російські військові влучили із танка."До останньої секунди ніхто не вірив, що Зенц загинув. Не може бути, Зенц не міг загинути, він був такий безстрашний, він брався за найскладніші завдання, виходив звідти без єдиної царапинки", — пригадує побратим.Зі слів Анатолія Репша, Вячеслав мав бойовий досвід із 2014-го року. "Кіборг" боронив Донецький аеропорт, пройшов найгарячіші точки. У перші дні повномасштабної війни повернувся з-за кордону, де працював, та знову пішов добровольцем.Влітку на честь В'ячеслава Зенца, де він проживав із дитинства з батьками та двома братами, а пізніше зі своєю сім'єю."Хочу подякувати сусідам, що вони швиденько все організували, зібрали підписи і вулиця в честь мого тата, я цим пишаюся. Я задоволена, що в мене тато Герой України і я його донька", — каже донька ВячеславаУ квітні 2023-го рідні рожищанина розмістили на сайті президентабатькові звання "Героя України". Необхідної кількості голосів вона не набрала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію