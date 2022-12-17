На честь загиблого воїна з Волині назвали вулицю у його рідному місті. ВІДЕО

На честь загиблого воїна з Волині назвали вулицю у його рідному місті. ВІДЕО
На позачерговій сесії Рожищенської міської ради ухвалили рішення перейменувати вулицю Олексія Береста на вулицю імені загиблого військовослужбовця Вячеслава Зенца.

Ініціювала таке звернення та збирала підписи вдова загиблого захисника Наталія Зенц, - повідомляє Суспільне.

Як розповіла жінка, про рішення депутатів Рожищенської міськради дізналася від друзів та побратимів чоловіка. Зі слів жінки, 10 серпня Вячеславу мало б виповнитися 50 років.

"Наша вулиця, де ми жили, невелика. Там всього 30-40 будинків, але мені дуже приємно і радісно від того, що тепер у Рожищі буде вулиця з ім'ям мого чоловіка Вячеслава Зенца", — говорить жінка.

Також Наталія Зенц розповіла, що у червні полеглому військовослужбовцю надали звання почесного громадянина міста Рожище.

Довідково: Вячеслав Зенц вперше добровольцем пішов до війська у 2014-му році. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, де отримав звання "кіборг". 24 лютого 2022 року чоловік був у Польщі. Полишив усе і повернувся в Україну, щоб знову піти добровольцем на війну. Загинув 49-річний рожищанин 25 лютого 2023 року у Харківській області.

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Теги: війна, Волинь, пам'ять, вшанування, Рожище
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