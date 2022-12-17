На честь загиблого воїна з Волині назвали вулицю у його рідному місті. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
На позачерговій сесії Рожищенської міської ради ухвалили рішення перейменувати вулицю Олексія Береста на вулицю імені загиблого військовослужбовця Вячеслава Зенца.
Ініціювала таке звернення та збирала підписи вдова загиблого захисника Наталія Зенц, - повідомляє Суспільне.
Як розповіла жінка, про рішення депутатів Рожищенської міськради дізналася від друзів та побратимів чоловіка. Зі слів жінки, 10 серпня Вячеславу мало б виповнитися 50 років.
"Наша вулиця, де ми жили, невелика. Там всього 30-40 будинків, але мені дуже приємно і радісно від того, що тепер у Рожищі буде вулиця з ім'ям мого чоловіка Вячеслава Зенца", — говорить жінка.
Також Наталія Зенц розповіла, що у червні полеглому військовослужбовцю надали звання почесного громадянина міста Рожище.
Довідково: Вячеслав Зенц вперше добровольцем пішов до війська у 2014-му році. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, де отримав звання "кіборг". 24 лютого 2022 року чоловік був у Польщі. Полишив усе і повернувся в Україну, щоб знову піти добровольцем на війну. Загинув 49-річний рожищанин 25 лютого 2023 року у Харківській області.
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Ініціювала таке звернення та збирала підписи вдова загиблого захисника Наталія Зенц, - повідомляє Суспільне.
Як розповіла жінка, про рішення депутатів Рожищенської міськради дізналася від друзів та побратимів чоловіка. Зі слів жінки, 10 серпня Вячеславу мало б виповнитися 50 років.
"Наша вулиця, де ми жили, невелика. Там всього 30-40 будинків, але мені дуже приємно і радісно від того, що тепер у Рожищі буде вулиця з ім'ям мого чоловіка Вячеслава Зенца", — говорить жінка.
Також Наталія Зенц розповіла, що у червні полеглому військовослужбовцю надали звання почесного громадянина міста Рожище.
Довідково: Вячеслав Зенц вперше добровольцем пішов до війська у 2014-му році. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, де отримав звання "кіборг". 24 лютого 2022 року чоловік був у Польщі. Полишив усе і повернувся в Україну, щоб знову піти добровольцем на війну. Загинув 49-річний рожищанин 25 лютого 2023 року у Харківській області.
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