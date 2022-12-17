На честь загиблого воїна з Волині назвали вулицю у його рідному місті. ВІДЕО

Олексія Береста на вулицю імені загиблого військовослужбовця Вячеслава Зенца.



Ініціювала таке звернення та збирала підписи вдова загиблого захисника Наталія Зенц, - повідомляє



Як розповіла жінка, про рішення депутатів Рожищенської міськради дізналася від друзів та побратимів чоловіка. Зі слів жінки, 10 серпня Вячеславу мало б виповнитися 50 років.



"Наша вулиця, де ми жили, невелика. Там всього 30-40 будинків, але мені дуже приємно і радісно від того, що тепер у Рожищі буде вулиця з ім'ям мого чоловіка Вячеслава Зенца", — говорить жінка.



Також Наталія Зенц розповіла, що у червні полеглому військовослужбовцю надали звання почесного громадянина міста Рожище.



Довідково: Вячеслав Зенц вперше добровольцем пішов до війська у 2014-му році. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, де отримав звання "кіборг". 24 лютого 2022 року чоловік був у Польщі. Полишив усе і повернувся в Україну, щоб знову піти добровольцем на війну. Загинув 49-річний рожищанин 25 лютого 2023 року у Харківській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На позачерговій сесії Рожищенської міської ради ухвалили рішення перейменувати вулицюна вулицю імені загиблого військовослужбовцяІніціювала таке звернення та збирала підписи вдова загиблого захисника, - повідомляє Суспільне. Як розповіла жінка, про рішення депутатів Рожищенської міськради дізналася від друзів та побратимів чоловіка. Зі слів жінки, 10 серпня Вячеславу мало б виповнитися 50 років."Наша вулиця, де ми жили, невелика. Там всього 30-40 будинків, але мені дуже приємно і радісно від того, що тепер у Рожищі буде вулиця з ім'ям мого чоловіка Вячеслава Зенца", — говорить жінка.Також Наталія Зенц розповіла, що у червні полеглому військовослужбовцю надали звання почесного громадянина міста Рожище.Вячеслав Зенц вперше добровольцем пішов до війська у 2014-му році. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, де отримав звання "кіборг". 24 лютого 2022 року чоловік був у Польщі. Полишив усе і повернувся в Україну, щоб знову піти добровольцем на війну. Загинув 49-річний рожищанин 25 лютого 2023 року у Харківській області.

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