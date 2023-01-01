У центрі Луцька чоловік вирощує помідори на даху. ВІДЕО





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Мешканці багатоквартирного будинку у 50-х роках побудували біля дому господарське приміщення, перекрите залізобетонною плитою. З часом на даху гаража назбиралося багато ґрунту та піску і власник будівлі вирішив поекспериментувати та посадити там городину.



Пенсіонер Олександр на заслуженому відпочинку захопився городництвом. Біля будинку лучанин теж має грядки, але кращий врожай - на даху.



"Я думаю, що тут краще, бо більше сонця", - розмірковує городник.



Спеціальними добривами пан Олександр не користується, а підживлює свої 30 кущів помідорів органічними речовинами.



До прикладу, посипає грядки кавовою гущею, яка залишається після приготування ароматного напою.



До свого висотного городу лучанин піднімається через насипаний за приміщенням пагорб.



Чоловік переконаний, що краще вирощувати на даху помідори, ніж там має рости бур'ян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Винахідливий лучанин в центрі міста вирощує помідори на даху господарської споруди.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.Мешканці багатоквартирного будинку у 50-х роках побудували біля дому господарське приміщення, перекрите залізобетонною плитою. З часом на даху гаража назбиралося багато ґрунту та піску і власник будівлі вирішив поекспериментувати та посадити там городину.Пенсіонерна заслуженому відпочинку захопився городництвом. Біля будинку лучанин теж має грядки, але кращий врожай - на даху."Я думаю, що тут краще, бо більше сонця", - розмірковує городник.Спеціальними добривами пан Олександр не користується, а підживлює свої 30 кущів помідорів органічними речовинами.До прикладу, посипає грядки кавовою гущею, яка залишається після приготування ароматного напою.До свого висотного городу лучанин піднімається через насипаний за приміщенням пагорб.Чоловік переконаний, що краще вирощувати на даху помідори, ніж там має рости бур'ян.

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