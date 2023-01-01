Зеленський розповів про «закриту, але результативну» розмову із керівництвом Великої Британії щодо ППО

Зеленський розповів про «закриту, але результативну» розмову із керівництвом Великої Британії щодо ППО
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 серпня у нього була закрита, але результативна розмова з військовим керівництвом Великої Британії.

Він наголосив, що робить усе, щоб наша держава отримала більше оборонних пакетів та систем ППО, - повідомляє ТСН.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

Зеленський згадав про "закриту, але результативну" розмову з військовим керівництво Британії, зазначивши, що обговорювалось більше оборонних пакетів для воїнів та систем ППО.

Також президент поспілкувався із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом.

"Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства", - сказав він.

Зеленський додав, що "держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор".

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Теги: Україна, війна
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