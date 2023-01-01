Зеленський розповів про «закриту, але результативну» розмову із керівництвом Великої Британії щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 серпня у нього була закрита, але результативна розмова з військовим керівництвом Великої Британії.Він наголосив, що робить усе, щоб наша держава отримала більше оборонних пакетів та систем ППО, - повідомляєПро це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.Зеленський згадав про "закриту, але результативну" розмову з військовим керівництво Британії, зазначивши, що обговорювалось більше оборонних пакетів для воїнів та систем ППО.Також президент поспілкувався із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом."Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства", - сказав він.Зеленський додав, що "держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор".