Зеленський розповів про «закриту, але результативну» розмову із керівництвом Великої Британії щодо ППО
Сьогодні, 03:42
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 серпня у нього була закрита, але результативна розмова з військовим керівництвом Великої Британії.
Він наголосив, що робить усе, щоб наша держава отримала більше оборонних пакетів та систем ППО, - повідомляє ТСН.
Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.
Зеленський згадав про "закриту, але результативну" розмову з військовим керівництво Британії, зазначивши, що обговорювалось більше оборонних пакетів для воїнів та систем ППО.
Також президент поспілкувався із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом.
"Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства", - сказав він.
Зеленський додав, що "держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор".
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Він наголосив, що робить усе, щоб наша держава отримала більше оборонних пакетів та систем ППО, - повідомляє ТСН.
Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.
Зеленський згадав про "закриту, але результативну" розмову з військовим керівництво Британії, зазначивши, що обговорювалось більше оборонних пакетів для воїнів та систем ППО.
Також президент поспілкувався із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом.
"Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства", - сказав він.
Зеленський додав, що "держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор".
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