Байден попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, − ЗМІ

Байден попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, − ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден звернувся до Когресу із запитом стосовно додаткового фінансування в розмірі близько 40 млрд доларів.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на журналістку видання Politico Емму Кейтлін.

Частина цієї суми піде на допомогу Україні.

Вона зазначила, що понад 24 мільярдів доларів підуть на допомогу Україні.

Крім того, 12 мільярдів доларів отримає Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA).

Іще чотири мільярди доларів підуть на вирішення проблем на південному кордоні країни.

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Теги: Україна, США, допомога
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