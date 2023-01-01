Байден попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, − ЗМІ





Про це повідомляє Емму Кейтлін.



Частина цієї суми піде на допомогу Україні.



Вона зазначила, що понад 24 мільярдів доларів підуть на допомогу Україні.



Крім того, 12 мільярдів доларів отримає Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA).



Іще чотири мільярди доларів підуть на вирішення проблем на південному кордоні країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден звернувся до Когресу із запитом стосовно додаткового фінансування в розмірі близько 40 млрд доларів.Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на журналістку видання PoliticoЧастина цієї суми піде на допомогу Україні.Вона зазначила, що понад 24 мільярдів доларів підуть на допомогу Україні.Крім того, 12 мільярдів доларів отримає Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA).Іще чотири мільярди доларів підуть на вирішення проблем на південному кордоні країни.

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