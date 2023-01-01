Добрі новини від ВолиньPost за 10 серпня
Сьогодні, 23:23
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.
Сьогодні, 10 серпня, нагадаємо вам про таке:
Більше, ніж Молдова: скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення
З лютого 2022 року, коли росія вдерлася на територію України, військові вже звільнили понад 40 тисяч кв. км. Це більше, ніж територія Молдови.
«Число дня. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року», – йдеться в повідомленні СтратКому.
Це більше, ніж територія Молдови та трохи менше, ніж два Ізраїля.
«І близько 15 таких міст, як Москва», – додали військові.
На відбудову Благодатівки на Херсонщині поїхали ще 30 будівельників з Волині
Ще 30 волонтерів-будівельників з Волині поїхали відбудовувати зруйновані російськими військами будинки у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.
У 19-ть повернувся з-за кордону захищати Україну: історія волинянина, який отримав поранення під Бахмутом
Стас Ткаченко з міста Ковель, що на Волині. Він міг лишитися за кордоном. Але у свої 19 років вирішив повернутися і боронити батьківщину - пліч-о-пліч із друзями. Молодого бійця, який отримав важке поранення під час контрнаступальних дій, ставлять на ноги у Національному реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ" (UNBROKEN).
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − станом на 10 серпня рф втратила близько 252 200 солдатів, 4 278 танків та 313 гелікоптерів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,
• танків − 4 278 (+16) од,
• бойових броньованих машин − 8 303 (+13) од,
• артилерійських систем – 5 028 (+15) од,
• РСЗВ − 711 (+0) од,
• засобів ППО − 469 (+0) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 313 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 179 (+4) од,
• крилатих ракет − 1 377 (+0) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 495 (+16) од,
• спеціальної техніки − 746 (+4) од.
Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу «Українська команда».
У рамках великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі, повідомили в Головному управлінні розвідки України.
До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться
Кабінет міністрів затвердив розмір виплат для українців до Дня Незалежності. Надбавки отримають потерпілі від війни, Революції Гідності та родичі загиблих.
З Донеччини у музей на Волині привезли речі російських військових
Фонди історичного музею села Княгининок, що в Луцькому районі, поповнилися новини експонатами російсько-української війни — трофейним спальним мішком і шоломом російського солдата
Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
Лучани Христина Корецька і Роман Домбровський завдяки серії лотерей і розіграшам різних речей зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. Гроші переказують на рахунки волонтерського штабу "Ангар", де Роман волонтерить від початку повномасштабного вторгнення.
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Сьогодні, 10 серпня, нагадаємо вам про таке:
Більше, ніж Молдова: скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення
З лютого 2022 року, коли росія вдерлася на територію України, військові вже звільнили понад 40 тисяч кв. км. Це більше, ніж територія Молдови.
«Число дня. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року», – йдеться в повідомленні СтратКому.
Це більше, ніж територія Молдови та трохи менше, ніж два Ізраїля.
«І близько 15 таких міст, як Москва», – додали військові.
На відбудову Благодатівки на Херсонщині поїхали ще 30 будівельників з Волині
Ще 30 волонтерів-будівельників з Волині поїхали відбудовувати зруйновані російськими військами будинки у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.
У 19-ть повернувся з-за кордону захищати Україну: історія волинянина, який отримав поранення під Бахмутом
Стас Ткаченко з міста Ковель, що на Волині. Він міг лишитися за кордоном. Але у свої 19 років вирішив повернутися і боронити батьківщину - пліч-о-пліч із друзями. Молодого бійця, який отримав важке поранення під час контрнаступальних дій, ставлять на ноги у Національному реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ" (UNBROKEN).
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − станом на 10 серпня рф втратила близько 252 200 солдатів, 4 278 танків та 313 гелікоптерів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,
• танків − 4 278 (+16) од,
• бойових броньованих машин − 8 303 (+13) од,
• артилерійських систем – 5 028 (+15) од,
• РСЗВ − 711 (+0) од,
• засобів ППО − 469 (+0) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 313 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 179 (+4) од,
• крилатих ракет − 1 377 (+0) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 495 (+16) од,
• спеціальної техніки − 746 (+4) од.
Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу «Українська команда».
У рамках великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі, повідомили в Головному управлінні розвідки України.
До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться
Кабінет міністрів затвердив розмір виплат для українців до Дня Незалежності. Надбавки отримають потерпілі від війни, Революції Гідності та родичі загиблих.
З Донеччини у музей на Волині привезли речі російських військових
Фонди історичного музею села Княгининок, що в Луцькому районі, поповнилися новини експонатами російсько-української війни — трофейним спальним мішком і шоломом російського солдата
Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
Лучани Христина Корецька і Роман Домбровський завдяки серії лотерей і розіграшам різних речей зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. Гроші переказують на рахунки волонтерського штабу "Ангар", де Роман волонтерить від початку повномасштабного вторгнення.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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