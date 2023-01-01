Росіяни обстріляли Запоріжжя, загинула вагітна жінка, постраждало немовля та 10 містян





Про це повідомляє



“О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета „Іскандер-К“ влучила в об’єкт цивільної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.



"10 серпня росіяни укотре поцілили ракетою в місце громадського відпочинку. У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури”, — інформує поліція.





10 серпня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог знову влучив у цивільні об'єкти. Внаслідок цього не минулося без постраждалих, а також жертви.



Як повідомляє



За його словами, постраждали люди, які просто проїжджали на машині. Він також розповів про чоловіка, котрий зупинив авто, щоб врятувати жінку з немовлям.



"Було поранене немовля з матір'ю. Він вискочив, кинув машину і відразу людина підхопила дитину з матір'ю і поїхали вони до лікарні", – зазначив він.



Стойков додав, що приліт був по парковій зоні, де перебувало багато дітей. Звернімо увагу, що на території готелю, в який влучили окупанти, також був дитячий табір. Він працював до 18:00.



О 22:14 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв поділився додатковою інформацією щодо ракетного удару. Він зауважив, що внаслідок атаки постраждала трирічна дитина. Її госпіталізували до лікарні та перебуває під наглядом медиків. Стан дитини – нетяжкий.



Як повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, наразі відомо про 11 постраждалих. Одна людина знаходиться у важкому стані.



За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашко, армія РФ атакувала Запоріжжя двома ракетами. Станом на 20:30 було відомо про одну загибла жінку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетою “Іскандер-К”.Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.“О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета „Іскандер-К“ влучила в об’єкт цивільної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни."10 серпня росіяни укотре поцілили ракетою в місце громадського відпочинку. У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури”, — інформує поліція.10 серпня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог знову влучив у цивільні об'єкти. Внаслідок цього не минулося без постраждалих, а також жертви.Як повідомляє 24Канал , посилаючись на військового ЗСУ та волонтера із Запоріжжя Станіслава Стойкова, окупанти били по парковій зоні.За його словами, постраждали люди, які просто проїжджали на машині. Він також розповів про чоловіка, котрий зупинив авто, щоб врятувати жінку з немовлям."Було поранене немовля з матір'ю. Він вискочив, кинув машину і відразу людина підхопила дитину з матір'ю і поїхали вони до лікарні", – зазначив він.Стойков додав, що приліт був по парковій зоні, де перебувало багато дітей. Звернімо увагу, що на території готелю, в який влучили окупанти, також був дитячий табір. Він працював до 18:00.О 22:14 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв поділився додатковою інформацією щодо ракетного удару. Він зауважив, що внаслідок атаки постраждала трирічна дитина. Її госпіталізували до лікарні та перебуває під наглядом медиків. Стан дитини – нетяжкий.Як повідомив в.о. міського голови Запоріжжя, наразі відомо про 11 постраждалих. Одна людина знаходиться у важкому стані.За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашко, армія РФ атакувала Запоріжжя двома ракетами. Станом на 20:30 було відомо про одну загибла жінку.

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