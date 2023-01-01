На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО





Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



Близько 18:00 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Нуйно Камінь-Каширсього району.



Автомобіль рухався дорогою, але з невідомих причин врізався у паркан, який на швидкості зніс, та пошкодив два припарковані автомобілі.



На місці події працює слідчо-оперативна група та суміжні служби. 21-річний водій транспортного засобу доставлений до реанімаційного відділення КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ». Поліцейські з’ясовують обставини події. Проводиться перевірка. Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Нуйно Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.Близько 18:00 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Нуйно Камінь-Каширсього району.Автомобіль рухався дорогою, але з невідомих причин врізався у паркан, який на швидкості зніс, та пошкодив два припарковані автомобілі.На місці події працює слідчо-оперативна група та суміжні служби. 21-річний водій транспортного засобу доставлений до реанімаційного відділення КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ». Поліцейські з’ясовують обставини події. Проводиться перевірка. Деталі згодом.

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