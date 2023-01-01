На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО

На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО
У селі Нуйно Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Близько 18:00 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Нуйно Камінь-Каширсього району.

Автомобіль рухався дорогою, але з невідомих причин врізався у паркан, який на швидкості зніс, та пошкодив два припарковані автомобілі.
На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО
На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО

На місці події працює слідчо-оперативна група та суміжні служби. 21-річний водій транспортного засобу доставлений до реанімаційного відділення КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ». Поліцейські з’ясовують обставини події. Проводиться перевірка. Деталі згодом.
На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО


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Теги: Нуйно, Волинь, ДТП
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