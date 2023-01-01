На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 22:06
У селі Нуйно Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.
Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Близько 18:00 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Нуйно Камінь-Каширсього району.
Автомобіль рухався дорогою, але з невідомих причин врізався у паркан, який на швидкості зніс, та пошкодив два припарковані автомобілі.
На місці події працює слідчо-оперативна група та суміжні служби. 21-річний водій транспортного засобу доставлений до реанімаційного відділення КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ». Поліцейські з’ясовують обставини події. Проводиться перевірка. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Близько 18:00 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Нуйно Камінь-Каширсього району.
Автомобіль рухався дорогою, але з невідомих причин врізався у паркан, який на швидкості зніс, та пошкодив два припарковані автомобілі.
На місці події працює слідчо-оперативна група та суміжні служби. 21-річний водій транспортного засобу доставлений до реанімаційного відділення КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ». Поліцейські з’ясовують обставини події. Проводиться перевірка. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 10 серпня
Сьогодні, 23:23
Росіяни обстріляли Запоріжжя, загинула вагітна жінка, постраждало немовля та 10 містян
Сьогодні, 22:33
На Волині легковик зніс паркан та пошкодив два авто, водій у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 22:06
Севастопольську бригаду, яка базується в Луцьку, перейменували
Сьогодні, 20:22
Медіа